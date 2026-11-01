Liesbeth redt bejaarde vrouw uit brandend appartement: ‘Niet verstandig’

Zonder te twijfelen gaat Liesbeth van de Sande zaterdagmiddag een brandend appartement binnen en redt daarmee het leven van een bejaarde vrouw. “Mijn actie was misschien niet verstandig, maar ik heb wel iemand gered”, vertelt de heldin een dag later tegen Omroep Brabant. De brandweer heeft veel lof voor haar reddingsactie.

Bewoonster stond binnen Zorgmedewerker Liesbeth van de Sande rent naar beneden en komt in actie. “Ik zag meteen dat het mis was, bij de voordeur kwam boven en onder rook naar buiten. In mijn onschuld heb ik de deur opengemaakt en ben ik naar binnen gegaan.”

Het is iets voor vijf uur als zaterdag het brandalarm afgaat in een seniorencomplex aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Er is brand in een appartement dat verbonden is met het naastgelegen verzorgingstehuis.

Binnen staat het appartement vol zwarte rook. “De hele keuken was zwart en het kookstel was helemaal verkoold”, beschrijft Liesbeth. Aan het aanrecht staat de bewoonster voor zich uit te kijken. “Helemaal beduusd was ze. Ik heb haar even streng moeten toespreken om haar uit het appartement en uit de rook te krijgen.”

Heldendaad

“Ik besef nu pas dat ik iemand heb gered”, zegt Liesbeth als ze terugblikt. “Het was waarschijnlijk niet goed afgelopen als ik haar niet eruit had gehaald.” Tegelijkertijd weet ze dat ze de protocollen niet heeft gevolgd. “Tijdens een bhv-cursus leer je hoe je moet handelen in zo’n situatie.” En een brandend appartement binnengaan is bepaald niet verstandig.

“Maar in een fractie van een seconde neem je beslissingen. Ik moest naar binnen en ik moest kijken of er iemand binnen was. Niet volgens protocol, maar je denkt even niet na.” Een heldendaad achteraf. “Een held op sokken”, lacht Liesbeth. “Maar ik voel me geen held. Ik ben geen Brabander van het jaar, iedereen zou dit gedaan hebben.”

Gewoon weer aan het werk

Toch heeft de heldin afgelopen nacht niet geslapen. “De bewoonster is opgenomen in het ziekenhuis en ik heb daar nog niks van gehoord. Ik wil heel graag weten hoe het met haar gaat.” Zondagmiddag staat Liesbeth gewoon weer paraat om te gaan werken. “Ik wil mijn collega’s weer zien, erover praten en het een plekje geven.”

Liesbeth is nog nagekeken in de ambulance omdat ze rook had ingeademd, maar ze heeft er niks aan overgehouden. De brandweer sprak zaterdagavond vol lof over de heldenactie. Een dag later heeft Liesbeth nog niks van haar werkgever gehoord. “Wel veel lieve berichtjes van collega’s en vrienden. Dat doet mij goed.”