Spaanse honden moeten wolven weghouden van kwetsbare ezels

Twee Spaanse werkhonden moeten de dieren op de Ezelshoeve in Baarle-Nassau gaan beschermen. De ezelopvang wil er klaar voor zijn als de wolf komt. Want dát de wolf zich een keer gaat melden is wel zeker, denkt Peter-Paul van de Berg die de ezelopvang samen met zijn vrouw Jacqueline heeft opgericht.

Jan Waalen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zo’n 55 ezels vangt de Ezelshoeve op. In Baarle-Nassau kunnen verwaarloosde en zieke dieren terecht of dieren waar niet meer voor gezorgd kan worden. Maar ook de wolf is al gesignaleerd in het grensdorp. “Er is al een wolf gezien op anderhalve kilometer afstand. Er zit een roedel tien kilometer verderop in het Belgische Merksplas. Ook in de Chaamse bossen zouden wolven zitten. Dus een keer zullen ze aan het hek van de Ezelshoeve staan.” Vol trots laat Peter-Paul de nieuwe aanwinsten op de hoeve zien. Capone en Diva zijn kudddebeschermingshonden. Het ras Mastin Español de Trabajo is er speciaal voor bedoeld. “Het bewaken van een kudde zit in hun DNA".

De vierjarige werkhonden zien er goedaardig uit. Ze hebben onschuldige lobbbes-ogen en helemaal geen bloeddorstige uitstraling. “Ze zijn er ook niet om de wolven aan te vallen of te verscheuren. Ze moeten ze vooral verjagen, door hun aanwezigheid. Het zijn heel goede wakers.”

"Onze zwakke ezels zijn een gemakkelijke prooi voor de wolf."

Wie denkt dat wolven alleen maar geïnteresseerd zijn in schapen, die heeft het mis. Peter-Paul kent al verhalen van ezels en pony s die door wolven zijn gedood. “Ezels zijn vechtdieren. Sommige ezels zullen de aanval inzetten als er een wolf op ze afkomt, maar wij hebben veel oude ezels. Eentje is blind en er is een ezel met een prothese. Die zijn een makkelijke prooi voor een wolf.” De honden zijn niet de enige maatregel die de Ezelshoeve neemt. De hekken zijn verhoogd met schrikdraad en er is een wildcamera met bewegingsdetectie. “Als ik een melding krijg op mijn telefoon dat er iets verdachts is in de wei, kan ik een sirene aan zetten. Dan schrikt de wolf en worden mijn ezels en de honden juist alert.”

"Ik heb niks tegen wolven, ze zijn fantastisch."