Cafébaas ’t Uilennest en bendeleden voor rechter: eindelijk duidelijkheid?
Gebeurde er iets strafbaars bij café ’t Uilennest in Tilburg? Die vraag staat maandag en dinsdag centraal in de rechtbank. Dertien oud-leden van Satudarah en de eigenaar van de kroeg staan terecht, omdat ze illegale clubavonden zouden hebben gehouden. Maar komt er nu dan eindelijk duidelijkheid over de toekomst van het café?
De soap rond ’t Uilennest begon eigenlijk al in de zomer van 2024. Leden van de verboden motorclubs Bandidos en Satudarah gingen bij een poolcafé tegenover ’t Uilennest met elkaar op de vuist. Uit politieonderzoek bleek vervolgens dat een aantal van die mannen regelmatig bij 't Uilennest kwam.
In januari 2025 viel een arrestatieteam het café van uitbaters Atilla en Gemma binnen. De politie deed toen al een aantal maanden onderzoek naar verboden clubavonden die in de kroeg zouden worden georganiseerd door leden van Satudarah.
De eigenaren zeggen daar niets van te hebben geweten. “Ze kwamen niet met motoren of met leren hesjes”, zegt hun advocaat Bisar Ciçek. “Die mannen zaten gewoon tussen andere mensen in het café een drankje te doen. Er was niks om te veronderstellen dat er iets gebeurde wat niet mocht.”
Open, dicht, open, dicht
Een maand later besloot de burgemeester van Tilburg, vlak voor carnaval, dat het café een halfjaar dicht moest. Maar de rechtbank stak daar een stokje voor. De gemeente had onvoldoende onderbouwd waarom het café juist tijdens carnaval gesloten moest blijven. Maar uiteindelijk moest de kroeg in de zomer van 2025 alsnog twee maanden dicht.
De gemeente hield het café in de gaten en begon een onderzoek. Daarmee wilde ze kijken of de eigenaren betrokken zijn bij witwassen of andere vormen van criminaliteit. Een jaar later, afgelopen juni, moest het café opnieuw dicht. Volgens de gemeente was er sprake van ‘een ernstige mate van gevaar’. Volgens de eigenaren ging dit opnieuw over de vermeende Satudarah-bijeenkomsten.
Uitbater Atilla en Gemma kwamen daarna met voorstellen om het café open te houden. Zo wilden ze bepaalde personen weren, cameratoezicht instellen en een wijkagent laten controleren. Maar de gemeente houdt voet bij stuk, het café moet dicht. Afgelopen maandag zou de gemeente de deuren definitief sluiten, maar omdat de voorzieningenrechter woensdag een besluit neemt, mag de kroeg tot die tijd openblijven.
'Alle vertrouwen in vrijspraak'
Of het café definitief dicht moet, staat los van de strafzaak die morgen begint. Maar als de rechter vaststelt dat de vermeende Satudarah-leden helemaal geen clubavonden organiseerden in ‘t Uilennest, wordt het voor de gemeente wel lastiger om de vergunningsintrekking te onderbouwen. Toch betekent vrijspraak van Atilla ook niet automatisch dat het café open mag blijven.
De advocaat van de eigenaren is optimistisch. "Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn cliënt over twee weken wordt vrijgesproken en de vergunning in stand blijft”, zegt Ciçek. En zelfs als hij wel zou worden veroordeeld, is ons standpunt in de bestuurszaak niet anders. Dan moet nog steeds bekeken worden of het echt noodzakelijk is om het café te sluiten. En wij zijn overtuigd van niet."