Cafébaas ’t Uilennest en bendeleden voor rechter: eindelijk duidelijkheid?

Gebeurde er iets strafbaars bij café ’t Uilennest in Tilburg? Die vraag staat maandag en dinsdag centraal in de rechtbank. Dertien oud-leden van Satudarah en de eigenaar van de kroeg staan terecht, omdat ze illegale clubavonden zouden hebben gehouden. Maar komt er nu dan eindelijk duidelijkheid over de toekomst van het café?

Rochelle Moes Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De soap rond ’t Uilennest begon eigenlijk al in de zomer van 2024. Leden van de verboden motorclubs Bandidos en Satudarah gingen bij een poolcafé tegenover ’t Uilennest met elkaar op de vuist. Uit politieonderzoek bleek vervolgens dat een aantal van die mannen regelmatig bij 't Uilennest kwam. In januari 2025 viel een arrestatieteam het café van uitbaters Atilla en Gemma binnen. De politie deed toen al een aantal maanden onderzoek naar verboden clubavonden die in de kroeg zouden worden georganiseerd door leden van Satudarah. De eigenaren zeggen daar niets van te hebben geweten. “Ze kwamen niet met motoren of met leren hesjes”, zegt hun advocaat Bisar Ciçek. “Die mannen zaten gewoon tussen andere mensen in het café een drankje te doen. Er was niks om te veronderstellen dat er iets gebeurde wat niet mocht.”

Bij de inval in januari 2025 werden tien mannen door een arrestatieteam op straat neergelegd