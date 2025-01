Politie valt ‘clubhuis’ Satudarah binnen: 'Wij doen niks verkeerd'

Tien vermeende clubleden van de verboden motorclub Satudarah zijn vrijdagavond opgepakt bij café ’t Uilennest in Tilburg. Kroeguitbaters Atilla (57) en Gemma (66) staan een dag na de inval nog altijd te trillen en zeggen er niks van te snappen. “Die mannen dronken hier gewoon hun biertje en er was nooit iets aan de hand. Dit was geen clubhuis van Satudarah.” Het stel doet uitgebreid zijn verhaal.

“Hier aan deze tafel zaten ze altijd hun biertje te drinken en een spelletje te spelen”, vertelt Gemma. “Ze speelden altijd met blokjes.” De Jenga-blokken liggen nog op tafel. Gemma en haar man Atilla runnen al achttien jaar de kroeg aan de Koestraat. “Dit is gewoon een leuke, gezellige, oude buurtkroeg. Hier zitten veel verenigingen, zoals een schilderclub en carnavalsverenigingen, waar we veel plezier met elkaar hebben.”

"Ik dacht dat er een moord was gepleegd."

Atilla stond vrijdagavond achter de bar toen de politie binnenviel. In de kroeg zitten op dat moment twintig klanten. “Ineens stonden er twintig gewapende mannen binnen. Iedereen moest de handen in de lucht doen en stil blijven zitten.” Op dat moment zit Gemma thuis op de bank. “Ik keek op de camera’s en ik zag ineens politie door het beeld lopen.” Ze gaat meteen naar haar kroeg. “Maar de hele straat was afgesloten en overal stond politie. Ik dacht dat er een moord was gepleegd, mijn hart klopte in mijn keel.” Maar dan blijkt dat de politie ’t Uilennest ziet als clubhuis van de verboden motorclub Satudarah.

Binnen vindt op dat moment een groot politieonderzoek plaats. “Iedereen werd gecontroleerd en de kroeg werd helemaal doorzocht. Maar ze hebben niks gevonden”, zegt Atilla.

Gemma vertelt dat ze niet door had dat het voormalige Satudarah-leden zijn. “Ze hadden geen motorjasjes aan, ze kwamen niet op de motor en ik heb nooit een wapen gezien. Het zijn gewoon heel aardige mensen. Iedereen is welkom hier, als ze zich maar gedragen.”

"Ik weet niet wat klanten buiten de kroeg doen.”

Atilla kende een aantal jongens als voormalig motorclub-leden. “Maar ze waren hier gewoon klant. Ze komen hier al jaren. Ik geef ze gewoon drankjes en eten, ik luister geen gesprekken af. Ik weet dus niet wat ze hier bespraken.” “Ik tap alleen bier. Ik weet niet wat klanten buiten de kroeg doen”, zegt Atilla. Zijn vrouw Gemma vult hem aan: “Dit is absoluut geen clubhuis. En we zijn niet onder druk gezet door ze, dat zouden we niet toelaten. Wij staan ons mannetje wel.”

Maar volgens de politie zouden de voormalige leden van de verboden motorclub op vaste tijden in 't Uilennest clubavonden houden. Daar is volgens de kroegeigenaren niks van waar. “Om de zoveel weken kwamen ze hier weleens. Zo zijn ze de afgelopen zes weken twee vrijdagavonden geweest”, vertelt Atilla. “De ene keer zijn ze er met tien man, de andere keer met twee of drie man.”

"Ons leven staat op z’n kop."

Een dag later staat Gemma nog altijd te trillen en ze is boos: "Die mannen staan alweer op straat, hun leven gaat verder. Maar ons leven staat op z'n kop. Ik hoop dit nooit meer mee te maken en ik wil de jongens verzoeken niet meer terug te komen." Het stel is niet van plan om nu te stoppen. "We gaan nog tien jaar verder." En bang zijn ze niet: "Waarom zou ik bang zijn? Ik doe nooit iets fout. Wij hebben er niks mee te maken."