Verdwaalde oehoe in woonwijk Deurne dood gevonden: ‘Heel jammer’

De grote oehoe die al dagen in een woonwijk in Deurne zat en volop de aandacht trok, is overleden. Het dier werd zondagochtend dood op de grond gevonden, meldt Hart van Nederland.

De oehoe zat dagenlang op een plateau van een gebouw aan de Romeinstraat. Het nieuws over het bijzondere dier verspreidde zich snel. In een Facebookgroep voor roofvogelliefhebbers werd volop over de uil gesproken. Verschillende liefhebbers besloten zelfs naar Deurne te rijden om het dier met eigen ogen te zien.

Maar wie zondag nog een glimp hoopte op te vangen van de oehoe, kwam voor niets. Een man vond het dier zondagochtend dood op de grond. “Het is een prachtige uil. Heel jammer dit, want er zijn er niet meer zo heel veel van in Nederland", vertelt hij aan Hart van Nederland.

"Ja, dat is jammer. Ik kwam kijken, maar het hoeft al niet meer", zegt een voorbijganger. Een ander was met zijn kleinzoon op pad gegaan in de hoop de uil nog te zien. "We waren onderweg om te kijken of hij er nog zat, maar helaas."

Of de oehoe van iemand was is niet duidelijk.