Gingen Tilburgers door met Satudarah of jaagt justitie op spoken?

Tilburgers die samen een biertje pakken, met elkaar op vakantie gaan, een vlag laten wapperen of hun tatoeages laten zien. Het lijkt allemaal onschuldig maar politie en justitie zien hier juist iets alarmerends in: uitingen van de verboden motorclub Satudarah die stiekem nog springlevend is. En daarom eiste de officier van justitie taakstraffen tegen zes van die 'clubleden'. Hun advocaten denken dat politie en OM spoken zien.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na een stroom misdrijven van leden werd de motorclub jaren terug al verboden. Alleen al de clubkleuren, teksten, slogans tonen en hesjes dragen mag niet. Net als vergaderen. En dat is wat politie en justitie zagen gebeuren in Tilburg. Of toch niet?



Het begon in juni 2024 met een vechtpartij in Tilburg. Iets tussen Satudarah en Bandidos, zong het rond. Het spoor leidde naar café het Uilennest aan de Koestraat en de politie ging observeren. 'Portiers'

Agenten zagen dat iedere drie weken op vrijdagavond zo'n tien mannen bij elkaar kwamen. Sommigen, oude bekenden van Satudarah. Alleen op die vrijdagavonden stonden beveiligers aan de deur. De portiers droegen teksten op hun kleding met teksten als Southside (het Tilburgse chapter) en het typische geel-zwart van Satudarah.



Er volgde een inval door het arrestatieteam. Binnen was er geen clubhuis of clubkleding. Verdachten gaven hun mobieltjes af. Toen de politie daar doorheen scrolde viel het oog op een whatsappgroep met de naam Kwats.



'MC'

Kwats ging over 'clubavonden'. Afmelden en tijd aanwezig zijn bij 'de Uil'. Begrippen kwamen langs als 'malessi', 'prospects' het 'tenue' en 'SMC': Satudarah Motor Club. Dat vertelde de officier van justitie vertelde maandag bij de rechtszaak. Andere opvallende chats: 'We zijn een mc toch?' Of: 'stuur eens Satudarah op die grafmensen af'. En ook: '(naam)heeft de club per direct verlaten.' ' (naam) is pres southside geworden'. Op kleding van een verdachte zag een agent het cijfer 19 – de negentiende letter van het alfabet: de S van Satudarah.



Vakantie

De mannen hadden het ook over een buitenlandvakantie. "De verdachten droegen Satudarahkleding in Marrakesh. Daar mogen ze wel rijden", zei de officier.