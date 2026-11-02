Gingen Tilburgers door met Satudarah of jaagt justitie op spoken?
Tilburgers die samen een biertje pakken, met elkaar op vakantie gaan, een vlag laten wapperen of hun tatoeages laten zien. Het lijkt allemaal onschuldig maar politie en justitie zien hier juist iets alarmerends in: uitingen van de verboden motorclub Satudarah die stiekem nog springlevend is. En daarom eiste de officier van justitie taakstraffen tegen zes van die 'clubleden'. Hun advocaten denken dat politie en OM spoken zien.
Na een stroom misdrijven van leden werd de motorclub jaren terug al verboden. Alleen al de clubkleuren, teksten, slogans tonen en hesjes dragen mag niet. Net als vergaderen. En dat is wat politie en justitie zagen gebeuren in Tilburg. Of toch niet?
Het begon in juni 2024 met een vechtpartij in Tilburg. Iets tussen Satudarah en Bandidos, zong het rond. Het spoor leidde naar café het Uilennest aan de Koestraat en de politie ging observeren.
'Portiers'
Agenten zagen dat iedere drie weken op vrijdagavond zo'n tien mannen bij elkaar kwamen. Sommigen, oude bekenden van Satudarah. Alleen op die vrijdagavonden stonden beveiligers aan de deur. De portiers droegen teksten op hun kleding met teksten als Southside (het Tilburgse chapter) en het typische geel-zwart van Satudarah.
Er volgde een inval door het arrestatieteam. Binnen was er geen clubhuis of clubkleding. Verdachten gaven hun mobieltjes af. Toen de politie daar doorheen scrolde viel het oog op een whatsappgroep met de naam Kwats.
'MC'
Kwats ging over 'clubavonden'. Afmelden en tijd aanwezig zijn bij 'de Uil'. Begrippen kwamen langs als 'malessi', 'prospects' het 'tenue' en 'SMC': Satudarah Motor Club. Dat vertelde de officier van justitie vertelde maandag bij de rechtszaak.
Andere opvallende chats: 'We zijn een mc toch?' Of: 'stuur eens Satudarah op die grafmensen af'. En ook: '(naam)heeft de club per direct verlaten.' ' (naam) is pres southside geworden'. Op kleding van een verdachte zag een agent het cijfer 19 – de negentiende letter van het alfabet: de S van Satudarah.
Vakantie
De mannen hadden het ook over een buitenlandvakantie. "De verdachten droegen Satudarahkleding in Marrakesh. Daar mogen ze wel rijden", zei de officier.
Hoe de clubstructuur precies was, is niet duidelijk geworden. Wel dat er rangen bleven. "Ook de ledenadministratie was nog volop aanwezig", zei de officier. "Uit al die berichten blijkt dat dat Satudarah gewoon werd voortgezet".
Het OM stond ook stil bij foto's, tv-beelden en social media die in het Willem II-stadion zijn gemaakt bij de kampioenswedstrijd tegen Telstar. Een paar verdachten toonden hun Satudarah-tatoeage. Eentje zwaaide met de (niet verboden) Molukse vlag. "Waarom de verdachten op deze manier poseerden, hebben ze niet willen vertellen", zei de officier.
'Spoken'
Alle zes mannen in het beklaagdenbankje zwegen maandag over de beschuldigingen aan hun adres. De officier eiste tussen de zestig en 120 uur taakstraf en voor ieder een maand voorwaardelijk. De advocaten vroegen om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.
Een van hen sprak over het 'najagen van onzichtbare spoken'. Want er werd niet vergaderd en er zaten ook andere klanten binnen. "Ze zaten niet met zijn allen aan een tafel, ze stonden overal door de zaak. Het ging gewoon om een stukje gezelligheid."
De officier vond dat te makkelijk. "Niemand heeft uitgelegd wat er dan wel gebeurde op die avonden in het Uilennest."
Kroegbaas
Uitbater Atilla van Het Uilennest werd maandag ook berecht, als medeplichtige, omdat hij de clubleden over de vloer had. "Satudarah was klaar, dacht ik. Dat bestaat niet meer", zei hij tegen de rechtbank. Hij kent een paar van die verdachten al heel lang, maar zo benadrukte de kroegbaas: 'ik ken duizenden mensen'. Hij noemde het onrechtvaardig dat hij verdachte is. "35 jaar kapot werken en dan zo behandeld worden als crimineel." De officier eiste een maand voorwaardelijke celstraf.
Sluiting dreigt voor zijn zaak. De man is verwikkeld in een andere rechtszaak met de gemeente.
Dinsdag komen nog eens zeven verdachten voor de rechter voor hetzelfde. De uitspraak is op 30 november.