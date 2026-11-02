Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht

De vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is de 54-jarige bewoonster van het huis. Dat maakt de politie maandag bekend. Over de oorzaak van haar dood is nog veel onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.

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De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend in haar woning gevonden. In de loop van de middag ontstond het vermoeden dat ze mogelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. Ook een woordvoerder van de politie bevestigde de vermoedens aan Omroep Brabant.