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Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht
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De vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is de 54-jarige bewoonster van het huis. Dat maakt de politie maandag bekend. Over de oorzaak van haar dood is nog veel onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.
De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend in haar woning gevonden. In de loop van de middag ontstond het vermoeden dat ze mogelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. Ook een woordvoerder van de politie bevestigde de vermoedens aan Omroep Brabant.
Straat afgezet
Rond de woning werd een groot deel van de straat afgezet. Ook kwamen meerdere recherchewagens en een zogenoemde Plaats Delict-unit ter plaatse.
De politie meldt maandag dat nog meerdere scenario's worden onderzocht. Een misdrijf wordt niet uitgesloten, maar ook andere mogelijke oorzaken van haar dood liggen dus nog op tafel.
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