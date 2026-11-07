Mis niets van de Elfde van de Elfde: hier volg je alles in Roeptoetgat

Op woensdag 11 november barst in heel Brabant het carnavalsseizoen los tijdens de traditionele Elfde van de Elfde. Beleef het feest en mis niets bij Omroep Brabant.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De hele dag is de Elfde van de Elfde in heel Brabant te volgen via het liveblog op onze website en in onze app, met de mooiste verhalen uit de provincie. Kijk op www.omroepbrabant.nl/carnaval om vast lekker in de stemming te komen met onze carnavalsverhalen. Live-uitzendingen

Vanaf elf uur 's ochtends doen we live verslag vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Huibuukeland (Overloon). Richting de avond, om kwart voor zes, is Jordy Graat live in Knoerissenrijk (Uden). Alle livestreams zijn te volgen via televisie, web/app, Brabant+ en YouTube.

Het Brabants Buske rijdt ondertussen door heel de provincie om te laten zien hoe verschillende steden en dorpen dit unieke feest vieren. Ook dit is te volgen via tv, web/app en onze sociale mediakanalen. Op tv kijk je de hele dag naar het beste van 3 Uurkes Vurraf.

De officiële aftrap van carnaval 2027 in Brabant is op vrijdag 5 februari met 3 Uurkes Vurraf. Daarna barst het feest los van zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 februari in dorpen en steden door de hele provincie.

Luister en win: de carnaval van je leven!

Wil jij als allereerste verzekerd zijn van kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf én de hele carnaval zonder zorgen doorkomen? Luister dan tot en met de Elfde van de Elfde naar Omroep Brabant Radio en houd onze sociale media in de gaten om je te kwalificeren voor deze prijs. Omroep Brabant geeft jou namelijk de carnaval van je leven! Daar horen niet alleen de eerste twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf bij, maar ook plekken in het Fijnfisjenie Café, een gloednieuw pekske en zelfs vervoer naar huis. Na zo'n geweldige carnaval wil je op woensdag natuurlijk niet meteen weer aan het werk. Daarom melden Jordy Graat en Mark Versteden je in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! ziek bij je werkgever. Luister naar Omroep Brabant Radio en stuur een appje naar de studio als je het 'Carnaval van je Leven alarm' hoort. Ook via onze socialmediakanalen kun je kans maken op de carnaval van je leven. Maak een filmpje en vertel daarin waarom jij deze prijs moet winnen en hoe dat dan zou klinken.