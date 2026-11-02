Dit nummer levert René Schuurmans na bijna 20 jaar diamanten plaat op

René Schuurmans heeft een diamanten plaat ontvangen voor zijn single 'Laat de zon in je hart', bijna twintig jaar nadat het nummer is uitgebracht. De prestigieuze award wordt uitgereikt aan nummers die meer dan vijftig miljoen streams hebben. "Het is ongekend", reageert de zanger uit Sint-Michielsgestel maandag bij Omroep Brabant.

"Ik had al gezien dat het nummer de vijftig miljoen streams ruim gepasseerd was. Het moment moest dus een keer komen, maar ik had het niet verwacht", glundert hij. In 2022 kreeg Schuurmans voor 'Laat de zon in je hart' al een Platina Award, die uitgereikt wordt bij meer 20 miljoen streams.

"Een hele leuke verrassing. Er zijn niet veel mensen die hem hebben", zegt Schuurmans trots. De zanger werd zondagavond verrast met de diamanten plaat in het programma de Oranjezondag van Hélène Hendriks.

Bijna 20 jaar later

Op Spotify is het nummer inmiddels meer dan 54 miljoen keer gestreamd. Op YouTube is de videoclip meer dan 17 miljoen keer bekeken en dat voor een nummer dat in 2007 is uitgebracht.

"Ik snap het zelf ook niet", lacht de zanger. "Bij veel platen zijn mensen er na een paar maanden klaar mee, maar deze wordt bijna twintig jaar later steeds groter. Er is zoveel aan de hand in de wereld. De tekst 'geniet van het leven' spreekt veel mensen blijkbaar aan. Het is ongekend."

De zanger wil de diamanten plaat een mooi plekje in zijn huis geven. "Ik moet nog ergens een spijker in de muur slaan, maar ik moet nog even nadenken waar", zegt hij.

Niet de enige Brabander

Schuurmans is niet de enige Brabander die de prestigieuze award heeft binnensleept. Zo had zanger Flemming uit Den Bosch begin 2024 als eerste Nederlandse artiest een diamanten plaat te pakken voor zijn debuutalbum. Rob Kemps uit Best, het gezicht van feestact Snollebollekes, kreeg de award begin dit jaar voor zijn single 'Links, Rechts'.

De diamanten status wordt sinds 1 januari 2024 uitgereikt aan singles met 50 miljoen streams en albums met 200 miljoen streams. De gouden en platina platen bestaan al veel langer en gaan naar respectievelijk singles met 10 miljoen en 20 miljoen streams en albums met 40 miljoen en 80 miljoen streams.