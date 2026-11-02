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De eerste aflevering van het nieuwe Brabant Vandaag, kijk hem hier terug

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Nina van den Broek met het nieuwe decor van Brabant Vandaag (foto: Omroep Brabant).
Nina van den Broek met het nieuwe decor van Brabant Vandaag (foto: Omroep Brabant).

De studiolichten branden en de autocue staat alvast warm te draaien. Na dertig jaar verdwijnt de naam Brabant Nieuws. Het programma gaat vanaf maandag, in een nieuwe vorm, verder als Brabant Vandaag. Kijk hier de eerste aflevering terug.

Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Warmer, losser, dichter bij de kijker, Brabantser en vooral een compleet nieuwe studio en vormgeving. Hét nieuwsprogramma van Omroep Brabant ging de afgelopen maanden achter de schermen compleet op de schop. Hier zie je de eerste aflevering, met vandaag:

Burgemeester Ausems van Waalwijk laat het er niet bij zitten nadat ze online is uitgescholden. Het Openbaar Ministerie eist negen maanden tegen de kattenschutter en we gaan Effe Buurten met Olga, die zich inzet voor de bomen in Ravenstein.

Komt dat zien:

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