Schatten uit het verleden voor een prikkie te koop in Roosendaal

Altijd al eens een antieke toverlantaarn willen hebben? Een handgrammofoon uit 1920? Of wat te denken van een broedmachine uit de jaren vijftig? De heemkundekring in Roosendaal houdt grote opruiming. Alles wat geen directe relatie met de stad heeft, mag voor een schappelijk prijsje van de hand.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In het lokaal van de heemkundekring in Cultuurhuis Bovendonk hebben de vrijwilligers hun handen vol aan de inrichting van de ‘schatkamer’ vol curiosa en antiek. “Of er ook zeldzame pareltjes tussen zitten? Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar ik weet zeker dat het voor liefhebbers een snoepwinkel is”, lacht voorzitter Joss Hopstaken. Normaal gesproken houden heemkundekringen zich bezig met het verzamelen, archiveren en beschermen van lokaal erfgoed. Het komt volgens de voorzitter dan ook niet vaak voor dat een heemkundekring zo'n bijzondere uitverkoop houdt. “We hebben het al één keer eerder gedaan voor onze leden. Nu mag iedereen langskomen om iets te kopen. Wellicht wordt het een trend.” Als een door de wol geverfde antiekverkoper noemt Joss enkele ‘buitenkansjes’ die hij voor verzamelaars in de aanbieding heeft. “Oude ansichtkaarten voor vijftig cent of een vooroorlogs kacheltje van vijftien euro voor in het noodpakket. En niet te vergeten onze blikvanger: een antieke accordeon voor zeventig euro.”

'Hand grammofoonspeler' uit 1920 (foto: Erik Peeters)

Hij vervolgt: “We hebben niet genoeg ruimte om alles te bewaren en er is natuurlijk goed nagedacht over wat we verkopen. Alles wat je hier ziet, hebben we dubbel of het voegt niets toe aan het verhaal van Roosendaal.” Als voorbeeld laat de voorzitter een ongebruikte verpakking van koffiebranderij L. Roozenboom-Bernaards zien. “Dat bedrijf zat in Bergen op Zoom, dus daar kunnen we hier niks mee.” Winst gaat naar digitalisering van de collectie

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale bestaat 45 jaar. In die periode is een omvangrijke verzameling ontstaan. De opbrengst van de voorwerpen die worden verkocht, is volgens Joss bedoeld om de bestaande collectie verder te digitaliseren. “Alles wat we wel willen bewaren, moet worden gefotografeerd en goed worden beschreven. De apparatuur hiervoor is best kostbaar.” Of de voorzitter zelf nog zijn portemonnee trekt? “Ik denk dat ik daarvoor nog eens goed tussen de ansichtkaarten moet snuffelen. Best mogelijk dat er nog iets interessants tussen zit.” Op zaterdag 7 november kun je tussen half tien tot één uur terecht in Cultuurhuis Bovendonk in Roosendaal om jezelf even terug te wanen in de tijd of eventueel iets aan te schaffen.

Een verpakking van Java Koffie uit Bergen op Zoom hoort niet tot het Roosendaals erfgoed (foto: Erik Peeters)