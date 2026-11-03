Acht jaar cel voor inbreker uit Bergen op Zoom: 'Toonde geen spijt'

Een man (33) uit Bergen op Zoom gaat acht jaar de cel in voor twaalf woninginbraken en negen autodiefstallen. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. Eerder werd de inbreker veroordeeld voor een inbraak in 2021 en een diefstal in 2023. De man liet volgens de rechtbank totaal geen spijt zien tijdens de zitting.

De verdachte liet samen met zijn handlangers bij twaalf inbraken een enorme ravage achter en roofde de huizen leeg. Bij drie andere huizen heeft hij wel ingebroken, maar niks gestolen. De man pleegde de inbraken op verschillende plekken in Nederland, in 2022 en 2023.

De negen autodiefstallen waren allemaal gericht op hetzelfde merk auto: Toyota RAV4’s. Deze zogeheten SUV’s zijn erg geliefd onder autodieven. Zo vertelde een woordvoerder van expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) eerder dat de edelmetalen in bepaalde onderdelen van deze auto's veel geld opleveren op de zwarte markt.

De aanhouding en veroordeling

Vanaf december 2022 werd de verdachte gevolgd met gps-apparaten onder twee van zijn auto’s. Door middel van die gps, de gegevens van zijn telefoon en camerabeelden werd de inbreker in de gaten gehouden. Dankzij deze informatie is volgens de rechtbank bewezen dat hij de inbraken en diefstallen heeft gepleegd.

De rechtbank rekent het de inbreker aan dat hij vaker is veroordeeld voor inbraken en diefstal. Ze vindt dat de reclassering geen goede opties meer heeft om hem op het rechte pad te krijgen. Ook is de georganiseerde aard van de diefstallen en de emotionele waarde van de gestolen spullen meegenomen in de straf. De man liet op geen enkel moment blijken dat hij spijt had van zijn daden.

Naast de gevangenisstraf van acht jaar moet de man ook een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen.