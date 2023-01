Op deze plekken hebben dieven het gemunt op jouw auto

Woon je in Eindhoven of Tilburg? Dan is de kans groot dat jouw auto een keer wordt gestolen. In Woensdrecht en Sint-Michielsgestel daarentegen kun je de wagen met gerust hart laten staan zonder af te sluiten. De kans is heel klein dat in deze gemeentes een auto wordt gestolen.

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), op basis van aangiftecijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de politie. Het gaat om relatieve cijfers, waarbij het aantal autodiefstallen is afgezet tegen het aantal inwoners per gemeente.

Autodieven sloegen in 2022 in heel Nederland 5973 keer toe. Beduidend meer dan een jaar eerder toen 5404 auto's werden gestolen. Vooral oudere auto's zonder beveiligingssysteem zijn bij dieven populair.

In 2022 werd in Eindhoven 579 keer aangifte gedaan na diefstal van een voertuig. In 2021 gebeurde dit 418 keer. Tegelijkertijd werden in de Lichtstad vorig jaar 274 auto's teruggevonden.

Terugvinden

Bij teruggevonden voertuigen gaat het vaak om auto's en motoren die eerder dat jaar waren verdwenen. De eerste 24 uur is de kans op het terugvinden van een auto namelijk het hoogst met 16 procent, aldus het LIV. Na één maand is de kans op succes nog 7,6 procent. Toch hoef je niet te wanhopen na langere tijd.

Zo werden in een half jaar tijd twee auto's van Marjolein uit Eindhoven gestolen, meldde Omroep Brabant deze maand. Beide keren een Toyota Auris. De tweede gestolen auto is dinsdag teruggevonden na een tip. De Toyota stond vlakbij haar huis.

In 2022 werd in Tilburg 549 keer aangifte gedaan na diefstal van een auto of motor. In 2021 gebeurde dit 398 keer. Tegelijkertijd werd vorig jaar 203 keer een voertuig teruggevonden.

Bende

Onduidelijk is waarom in Tilburg en Eindhoven zoveel auto's worden gestolen. De politie verwijst voor een reactie naar het LIV. "Het kan soms toeval zijn dat een stad of dorp eruit springt, maar rond Eindhoven rijden ook veel auto's rond die bij dieven populair zijn zoals de Toyota Rav", zegt een LIV-consultant. "Soms is ook specifiek een bende actief, maar dat weet de politie beter."

Kleinste kans

Het aantal autodiefstallen in de twee steden, staat in schril contrast met de cijfers in kleinere plaatsen. Zo werd in Sint-Michielsgestel negen keer aangifte gedaan van het stelen van een auto. In Woensdrecht ging het om zeven aangiftes.

Katalysator populair

Als het gaat om automerken die populair zijn bij dieven, is het niet vreemd dat de wagens van Marjolein het doelwit waren. Toyota is het meest gestolen automerk, gevolgd door Volkswagen, Peugeot, Renault en Audi. "De Toyota RAV 4, is het meest gestolen model met 465 stuks. Daarmee stoot de Japanse auto de VW Golf van de troon als meest gestolen model van de afgelopen jaren. De Toyota Auris wordt hoofdzakelijk gestolen voor de onderdelen. Van de 193 gestolen voertuigen werd 73 procent teruggevonden zonder katalysator. Daarin zijn edelmetalen verwerkt die op de zwarte markt honderden euro's opleveren", aldus de LIV-consultant.

