Marjolijn heeft een van haar twee gestolen auto's terug: 'Stond te trillen'

De gestolen Toyota Auris van Marjolijn uit Eindhoven is weer terecht. Dieven namen de auto anderhalve week geleden mee. Dinsdag werd ze via Facebook getipt dat iemand de Toyota had zien staan, niet ver van haar huis. "Verdomme, daar staat-ie gewoon. Hoe kan dit, zo dichtbij?"

Marjolijn plaatste een oproep op Facebook. Met succes. "Ik kreeg een berichtje van een vrouw, een vriend van haar had de auto zien staan en dacht: wacht even, deze heb ik voorbij zien komen op Facebook. Hij pakte zijn telefoon erbij om te controleren en zag toen dat het inderdaad om onze gestolen auto ging", vertelt ze

Haar rode Toyota Auris was al de tweede auto in een half jaar tijd die werd meegenomen door dieven. Vorig jaar juni gingen onbekenden met haar eerste auto van hetzelfde merk aan de haal. En vorige week zondag was het dus weer raak.

De auto is voor onderzoek meegenomen door de politie en later naar een schadeherstelbedrijf gebracht. Ze hoopt haar Auris snel weer terug te krijgen. "Ik ben heel blij, maar het moet nog wel even bezinken. Ik kan het nog amper geloven."

"Ik heb verder geen schade gezien", zegt ze. "De auto was niet afgesloten en de kinderstoelen stonden er nog gewoon in. Die hebben de dieven laten staan, terwijl die stoelen toch ook wel wat waard zijn."

Waarschijnlijk hebben de dieven de auto meegenomen voor de katalysator, een populair onderdeel van dit merk bij criminelen. Marjolijn vermoedt dat ze het eronderuit gesloopt hebben op de plek waar de auto is gedumpt, midden in een woonwijk.

Daar aangekomen bleek het inderdaad om haar gestolen auto te gaan. Marjolijn was met stomheid geslagen. "Ik dacht: verdomme, daar staat-ie gewoon. Hoe kan dit, zo dichtbij? Midden in een woonwijk. Ik had de hoop inmiddels opgegeven dat we de auto ooit nog terug zouden zien."

De Toyota was op een paar minuten rijden van haar huis achtergelaten, in de Eindhovense wijk Vaartbroek. "Ik stond te trillen op mijn benen. Ik heb alles uit mijn handen laten vallen en ben meteen gaan kijken."

Ze denkt nog na over extra maatregelen. "Ik vind het spannend om de auto hier weer terug te zetten. We gaan kijken of we een alarm of extra sloten kunnen plaatsen op onze auto of camera's erop kunnen richten."

Dat ze straks in een auto rijdt waar autodieven in hebben gezeten, doet haar niet veel. "Het is een occasion. Er hebben sowieso anderen ingereden", zegt ze nuchter. Toch voelt het niet helemaal lekker. "We laten 'm wel een keer helemaal reinigen van binnen. Maar je moet er niet te lang over nadenken."

* Vanwege privacy wil Marjolijn niet met haar volledige naam in dit verhaal.