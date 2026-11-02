Ophef om Bengaalse kat in Beekse Bergen: 'We hadden geen kwade bedoelingen'

Filmpjes van een Bengaalse kat in de Beekse Bergen zorgden vorige week voor veel ophef. Het safaripark wilde dat de filmpjes verwijderd werden en veel mensen hadden online kritiek. Steven Claesen, het Belgische baasje van kat Loki, zegt maandag dat hij niet wist dat huisdieren verboden zijn in het park. "We hadden geen kwade bedoelingen", zegt hij.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nietsvermoedend ging Steven een tijdje geleden met zijn gezin en kat Loki naar het safaripark in Hilvarenbeek. "Wij wisten niet dat we geen huisdieren mee mochten nemen", vertelt hij. "We hebben onze tickets bij de ingang laten controleren. Loki zat in een rugzak die openstond, maar we weten niet of ze dat gezien hebben." Miljoenen views

Vervolgens nam hij met zijn kat aan de riem een kijkje bij de stokstaartjes en het panterverblijf. Op inmiddels verwijderde filmpjes is te zien hoe de stokstaartjes naar het glas toe komen om te kijken wat voor onverwachte bezoeker er aan de andere kant staat. Op een ander filmpje, dat zo'n vier miljoen keer bekeken is, is te zien dat de kat voor het panterverblijf staat.

"Wij houden van dieren en vonden het mooi om Loki mee te nemen. We zijn door niemand aangesproken dat het niet mocht en zijn ook maar heel even binnen geweest", vertelt hij. Het kattenbaasje zegt in het verleden vaker met zijn huisdieren naar dierentuinen te zijn geweest en daar geen slechte bedoelingen mee te hebben. Veel ophef

Toch kwam er een hoop ophef over de filmpjes. De Beekse Bergen was niet blij met de beelden en vroeg onder de Instagrampost of de beelden konden worden verwijderd. "Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in het Safaripark, in het belang van de veiligheid en het welzijn van onze dieren. Erkende assistentiehonden, herkenbaar aan een officieel hesje, zijn natuurlijk wel welkom. Verwijder deze video alsjeblieft, want we willen voorkomen dat andere bezoekers de indruk krijgen dat huisdieren in het park zijn toegestaan", schreef het park. Ook andere mensen reageerden massaal op de filmpjes. "Ze zeiden dat we dierenbeulen en dierenhaters zijn die alles voor de likes doen", zegt Steven. "Maar we hadden geen kwade bedoelingen en wisten niet dat we iets fout deden." Na de oproep van de Beekse Bergen plaatste Steven eerst een reactie onder het filmpje dat hij anderen niet wilde aansporen huisdieren mee te nemen, omdat dit niet is toegestaan. Uiteindelijk besloot hij de filmpjes helemaal te verwijderen. "Als het regels zijn, zijn het regels. We willen geen negativiteit verspreiden", zegt hij.