Hondenfokker vecht sluiting aan en tipgeld Bolle Jos: dit heb je gemist

Van een omstreden hondenfokker in Best die niet wil sluiten tot een hogere beloning voor de gouden tip over drugsbaron Bolle Jos uit Breda. Dit zijn de verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Romee Lutterop & Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een omstreden hondenfokker in Best probeert zijn bedrijf te redden met een vergunning uit 1982, maar de gemeente stelt dat de fokkerij al ruim veertig jaar in strijd is met het bestemmingsplan. De fokker moet in februari stoppen, maar beroept zich nu op het overgangsrecht. Opvallend is dat hij een oude vergunning heeft overgelegd die de gemeente niet in eigen systemen kan terugvinden. Uit cijfers blijkt dat er in twaalf jaar tijd 3165 puppy's zijn geboren op het perceel, terwijl in april van dit jaar 188 honden werden geteld.

Lees hier het hele verhaal Omstreden hondenfokker vecht sluiting aan met vergunning uit 1982

Omroep Brabant krijgt een nieuwe uitstraling: Brabant Nieuws heet vanaf maandag Brabant Vandaag en wordt warmer, losser en Brabantser. De traditionele nieuwsstudio maakt plaats voor een huiskamersetting met zachte kleuren en een presentator die de kijker aanspreekt met 'je' in plaats van 'u'. Het programma richt zich meer op wat Brabanders bezighoudt en krijgt een verticaal beeldscherm erbij. Presentatrice Nina van den Broek is enthousiast: 'Dit format past veel meer bij mij als presentator.'

Check het hier Meer huiskamer, minder nieuwsstudio: Brabant Nieuws wordt Brabant Vandaag

Bergeijk en Best moeten bij asielminister Bart van den Brink komen uitleggen hoe ze alsnog aan de Spreidingswet gaan voldoen. De twee gemeenten zijn toegevoegd aan een lijst van 74 gemeenten die onder verscherpt toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Als gemeenten niet genoeg doen, kan het Rijk uiteindelijk ingrijpen en buiten hen om beslissen waar asielopvang komt. Brabantse gemeenten moeten samen zorgen voor ruim 13.000 opvangplekken, maar hebben er tot nu toe iets meer dan 6000 gerealiseerd.

Hier lees je hun verhaal Wéér twee gemeenten op het matje bij minister vanwege te weinig asielopvang

Het tipgeld voor de aanhouding van drugsbaron Jos Leijdekkers is officieel verhoogd naar een recordbedrag van 2 miljoen euro. De voortvluchtige crimineel uit Breda heeft nog meer dan honderd jaar cel te goed in Nederland en België. Justitieminister David van Weel hoopt dat het bedrag een flinke impuls geeft aan de lokale bevolking in Sierra Leone, waar Leijdekkers verblijft: 'Daar is 2 miljoen euro ontzettend veel geld.' Een eerdere geheime operatie om hem op zee aan te houden, mislukte.

Lees zijn verhaal hier Tipgeld voor Bolle Jos officieel opgeschroefd naar recordbedrag

Tot slot nog sportnieuws. Trampolinespringster Marjolein Steman (24) uit Den Bosch doet deze week mee aan het WK in China, maar heeft geen behoefte om van haar sport te leven. De topsporter werkt liever in de ouderenzorg: 'Mijn sport is een uit de hand gelopen hobby.' Ze traint vijf dagen per week naast haar baan op een afdeling met ouderen met dementie. Haar werkgever houdt rekening met haar topsportcarrière, wat voor haar de belangrijkste wens was.