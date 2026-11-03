Klaprozen op veld zo groot als 16 voetbalvelden: Vera verzamelde 400 foto's

Bijna vierhonderd foto's van één weiland. Fotograaf Vera Claessen verzamelde ze nadat ze afgelopen juni zag hoeveel mensen het klaprozenveld in Sint-Michielsgestel op de foto zetten. Het bloemveld was zo groot als zestien voetbalvelden. Vijftig van de ingezonden foto's zijn binnenkort te zien in het dorp. "Bijzonder hoe de natuur zoveel mensen samenbrengt."

Megan Hanegraaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat het weiland afgelopen juni vol klaprozen stond, was niet de bedoeling. Op het land had eigenlijk grasklaver moeten groeien, maar de bloemen kregen alle ruimte. Een bijzonder gezicht, dat veel mensen naar Sint-Michielsgestel trok. Ook Vera hoorde via dorpsgenoten over de bloemenzee. Als fotograaf wilde ze die natuurlijk zelf vastleggen. "Het was zo'n mooi, intens rood veld. Ik vond het mooi dat de boer de natuur de ruimte heeft gegeven om zijn gang te laten gaan", vertelt ze.











Toen Vera bij het weiland aankwam, viel haar vooral de drukte op. "Het was echt een attractie geworden. Ik vond het bijzonder om te zien dat een stuk natuur dat onverwacht ontstond zoveel mensen samenbracht."

Terwijl Vera zelf foto's maakte, zag ze ook anderen hun camera of telefoon pakken. Iedereen keek naar hetzelfde weiland, maar maakte een ander beeld. "Wat ik zo leuk vind om te zien is dat iedereen anders kijkt naar hetzelfde fenomeen", zegt ze. Toen ze thuiskwam met haar eigen foto's, bleef dat idee in haar hoofd zitten. Er werd steeds vaker over het klaprozenveld gesproken en ze vermoedde dat er heel wat foto's van moesten zijn gemaakt. "Ik weet uit ervaring dat heel veel foto's op een telefoons of computers blijven staan en er nooit meer naar wordt gekeken. Dat vind ik zonde."











Daarom besloot Vera een oproep te doen. Iedereen die foto's van het klaprozenveld had gemaakt, kon die naar haar opsturen. Ze wilde de beelden samenbrengen in een tentoonstelling. "Ik weet hoe leuk het is als je je eigen foto aan de muur ziet hangen." De oproep leverde veel meer foto's op dan verwacht: bijna vierhonderd. Achter die beelden zitten ook persoonlijke herinneringen. Zo kreeg Vera een foto van een meisje dat ieder jaar rond haar verjaardag tussen de klaprozen wordt gefotografeerd. Andere mensen legden hun fietsroute om om nog eens langs het veld te komen. Ook een groep vrienden bracht samen een bezoek aan de bloemenzee. "De meeste reacties waren: wat hebben we ervan genoten." Nu het veld verdwenen is, hoopt Vera dat de foto's dat gevoel opnieuw oproepen. "Je herbeleeft de impact van het klaprozenveld. Ik hoop dat mensen blijven staan en er weer over gaan praten."









