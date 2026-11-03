Van crisis naar promotiekansen, Rick Kruys geniet bij 'ongelofelijke' club

Het was erg onrustig bij NAC, dat sportief slecht begon aan het nieuwe seizoen. Na het ontslag van trainer Carl Hoefkens werd Rick Kruys aangesteld als opvolger en inmiddels ziet het er heel anders uit in Breda. Een promotieplaats is zelfs weer in zicht. Kruys: “We zakten door de ondergrens, maar we zijn op de goede weg.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet



De eerste competitiewedstrijd onder leiding van Kruys tegen Jong FC Utrecht op 11 september eindigde in een dramatische 2-3 nederlaag. Een kleine twee maanden later is NAC zeven competitieduels op rij ongeslagen en is het een ronde verder in de KNVB Beker. De Bredanaars staan zesde in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten achterstand op een promotieplaats.

Kruys is tevreden met de ontwikkeling van zijn team. Wel is hij kritisch en vindt hij dat het een stuk beter moet. “We moeten onze kansen veel sneller afmaken. Ook worden er nog vaak verkeerde keuzes bij de laatste bal gemaakt. Het moet beter, dan speel je wat makkelijker. Maar positief is dat we nu wel wedstrijden winnen. Ik zie teamspirit en de jongens groeien.” Na de degradatie uit de Eredivisie en tegenvaller na tegenvaller in de Keuken Kampioen Divisie nam de onvrede bij de supporters toe. Na het ontslag van Hoefkens en de komst van Kruys is dat sentiment volledig veranderd.

"Belangrijk om goodwill van het publiek terug te winnen."