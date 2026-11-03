Van crisis naar promotiekansen, Rick Kruys geniet bij 'ongelofelijke' club
Het was erg onrustig bij NAC, dat sportief slecht begon aan het nieuwe seizoen. Na het ontslag van trainer Carl Hoefkens werd Rick Kruys aangesteld als opvolger en inmiddels ziet het er heel anders uit in Breda. Een promotieplaats is zelfs weer in zicht. Kruys: “We zakten door de ondergrens, maar we zijn op de goede weg.”
De eerste competitiewedstrijd onder leiding van Kruys tegen Jong FC Utrecht op 11 september eindigde in een dramatische 2-3 nederlaag. Een kleine twee maanden later is NAC zeven competitieduels op rij ongeslagen en is het een ronde verder in de KNVB Beker. De Bredanaars staan zesde in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten achterstand op een promotieplaats.
Kruys is tevreden met de ontwikkeling van zijn team. Wel is hij kritisch en vindt hij dat het een stuk beter moet. “We moeten onze kansen veel sneller afmaken. Ook worden er nog vaak verkeerde keuzes bij de laatste bal gemaakt. Het moet beter, dan speel je wat makkelijker. Maar positief is dat we nu wel wedstrijden winnen. Ik zie teamspirit en de jongens groeien.”
Na de degradatie uit de Eredivisie en tegenvaller na tegenvaller in de Keuken Kampioen Divisie nam de onvrede bij de supporters toe. Na het ontslag van Hoefkens en de komst van Kruys is dat sentiment volledig veranderd.
"Belangrijk om goodwill van het publiek terug te winnen."
“Een belangrijke taak was om de goodwill van het publiek terug te winnen. Qua prestaties staat het er nu een stuk beter voor”, zegt Kruys, die de steun van de NAC-supporters ongelofelijk noemt. “Tegen Jong PSV (maandagavond werd er met 0-2 gewonnen) zag ik ze overal langs de lijn staan. In Breda en omgeving zie ik op zoveel plekken de kleuren van NAC, zoals bij viaducten. Ik krijg daar superveel energie van en probeer dat over te dragen op de selectie.”
Promotie naar de Eredivisie was voor aanvang van het seizoen het doel van NAC. Ondanks de dramatische start is dat doel er nog steeds zegt Kruys. “Natuurlijk kijk ik weleens op Teletekst naar de stand. Ik probeer dat wel een beetje los te laten. Ik ben ervan overtuigd dat we omhoog kunnen op de ranglijst.”