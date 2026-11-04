'Brabantse' strafexpeditie liep uit op bloedbad: proces Tarwekamp begint
Bijna twee jaar geleden bliezen Roosendalers in Den Haag een bruidsmodezaak op. Het hele gebouw, met onderin de winkel en appartementen erboven, stortte in. Er vielen zes doden. Allemaal omdat de hoofdverdachte het niet kon hebben dat zijn vriendin bij hem was weggegaan en 'vreemdging'. Woensdag begint het proces voor de rechtbank in Den Haag.
De hoofdverdachte is Moshtag B. (35). Geboren in Afghanistan, maar als kind gevlucht. Hij kreeg zijn leven op orde, woonde lang in Roosendaal en verhuisde daarna naar Rotterdam.
Hij had een relatie met een vriendin in Den Haag maar dat ging uit. B. Kon dat niet accepteren en het lijkt alsof hij een obsessie kreeg voor haar. B. ging haar stalken, bedreigen, mishandelen en hacken. En hij zwoer wraak.
Brandstof en cobra's
Hij vroeg zijn Roosendaalse vrienden Mourad B. (31) en Ilyas B. (25), die ook elkaars neef zijn, om een aanslag uit te voeren op haar bruidsmodezaak in Den Haag. Tegen betaling.
Op 1 december 2024 hadden ze alles voorbereid en lag er een plan. Mourad en Ilyas verzamelden op een parkeerplaats bij winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. In hun busje lagen veertien jerrycans met brandstof en zes Cobra’s. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stonden ze te wachten op een derde man: Adil A. (34) uit Oosterhout.
Alibi
Maar toen zagen surveillerende agenten de bus. Ze controleerden de wagen en de twee mannen gingen in de boeien en zaten een paar dagen vast. Meteen na hun vrijlating wilden de verdachten het opnieuw proberen. Ze kochten weer brandstof, 200 liter benzine in totaal, en opnieuw zwaar vuurwerk.
Moshtag was intussen naar London toe, om zich een alibi te verschaffen. Zijn ex-vriendin was daar ook. Ze spraken af. Zij nietsvermoedend, hij met de geplande wraakactie in gedachten die volledig uit de hand zou gaan lopen.
In de vroege zaterdagochtend van 7 december 2024 drongen de Roosendaalse neven de bruidsmodezaak van haar binnen. Ze goten brandstof over de bruidsjurken en de winkelvloer. Dat staken ze aan. Om 06.15 uur volgde een verwoestende explosie. Er vielen zes doden en vijf gewonden. Een woonblok met meerdere appartementen en een winkel stortte in.
Aanklacht
De politie kreeg de verdachten al snel in beeld en ze werden een voor een opgepakt.
De verdachten van de aanslag op de Tarwekamp worden verdacht van:
- Moord of doodslag op zes mensen.
- Poging moord of doodslag op anderen.
- Dodelijke brandstichting.
- Brandstichting in een auto.
- Het op 1 december voorbereiden van brandstichting.
Voor Oosterhouter Adil A. is de aanklacht lichter. Hij wordt alleen beschuldigd van de voorbereidingen voor de aanslag. Want hij was er niet bij die nacht.
Slachtoffers
Het proces duurt tot half december. Er zijn negen dagen voor uitgetrokken. Op 10 en 11 november is er uitgebreid aandacht voor de slachtoffers en nabestaanden. Er hebben zich bijna honderd slachtoffers gemeld. 64 van hen komen met een schadeclaim.0
Zeker dertig slachtoffers willen ook nog gebruik maken van het spreekrecht. Het 'doelwit', de ex-vriendin van Moshtag, stuurt een verklaring in een audioboodschap. Ze is te bang voor hem om zelf te komen.
Op 24 november leest de officier van justitie de aanklacht met strafeisen. Waarschijnlijk is de uitspraak half januari 2027.