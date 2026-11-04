'Brabantse' strafexpeditie liep uit op bloedbad: proces Tarwekamp begint

Bijna twee jaar geleden bliezen Roosendalers in Den Haag een bruidsmodezaak op. Het hele gebouw, met onderin de winkel en appartementen erboven, stortte in. Er vielen zes doden. Allemaal omdat de hoofdverdachte het niet kon hebben dat zijn vriendin bij hem was weggegaan en 'vreemdging'. Woensdag begint het proces voor de rechtbank in Den Haag.

De hoofdverdachte is Moshtag B. (35). Geboren in Afghanistan, maar als kind gevlucht. Hij kreeg zijn leven op orde, woonde lang in Roosendaal en verhuisde daarna naar Rotterdam.

Hij had een relatie met een vriendin in Den Haag maar dat ging uit. B. Kon dat niet accepteren en het lijkt alsof hij een obsessie kreeg voor haar. B. ging haar stalken, bedreigen, mishandelen en hacken. En hij zwoer wraak.

Brandstof en cobra's

Hij vroeg zijn Roosendaalse vrienden Mourad B. (31) en Ilyas B. (25), die ook elkaars neef zijn, om een aanslag uit te voeren op haar bruidsmodezaak in Den Haag. Tegen betaling.

Op 1 december 2024 hadden ze alles voorbereid en lag er een plan. Mourad en Ilyas verzamelden op een parkeerplaats bij winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. In hun busje lagen veertien jerrycans met brandstof en zes Cobra’s. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stonden ze te wachten op een derde man: Adil A. (34) uit Oosterhout.

Alibi

Maar toen zagen surveillerende agenten de bus. Ze controleerden de wagen en de twee mannen gingen in de boeien en zaten een paar dagen vast. Meteen na hun vrijlating wilden de verdachten het opnieuw proberen. Ze kochten weer brandstof, 200 liter benzine in totaal, en opnieuw zwaar vuurwerk.