Stoomboot meert aan in Grave: hierom viel het oog op dit Maasstadje

De stoomboot van Sinterklaas meert voor het eerst in 26 jaar weer aan in Brabant. Zaterdag zet de Sint voet aan wal in Grave, waar burgemeester Marieke Moorman hem verwelkomt tijdens de landelijke intocht. Maar waarom viel het oog juist op dit vestingstadje?

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sinterklaas gooide vorig jaar een fles overboord toen hij weer vertrok uit Nederland. Waar de fles zou aanspoelen, daar zou de intocht zijn. Burgemeester Moorman van Land van Cuijk, waar Grave onder valt, viste in februari de fles uit de Maas. De boodschap was duidelijk: de landelijke intocht is in Grave. Dat de fles daar aanspoelde, kwam niet helemaal als een verrassing. De burgemeester was vorig jaar al benaderd over de landelijke intocht, maar de keuze viel uiteindelijk op Texel. “Dat was voor ons natuurlijk een teleurstelling”, vertelt Moorman. Goed gevoel over Grave

Land van Cuijk klopte later opnieuw aan bij de NTR met de vraag of de intocht van 2026 misschien toch in Grave kon zijn. Voor de publieke omroep, die de landelijke intocht uitzendt, was de keuze toen snel gemaakt. Het besluit viel ook veel eerder dan andere jaren. “We hadden vorig jaar al zo’n goed gevoel over Grave”, vertelt René Takken, woordvoerder van het Sinterklaasjournaal. “We vonden dat het na 26 jaar hoog tijd was dat Sinterklaas weer eens in Brabant zou aanmeren.” De charme van Grave trok de aandacht, met de historische binnenstad en de Markt als centrale plek. Ook niet onbelangrijk: aan de Maas is genoeg ruimte om met de stoomboot aan te meren. “Een ideaal decor voor de intocht en aansluitende optocht”, zegt Takken.

Op de tijdlijn hieronder lees je hoe alle voorbereidingen zijn verlopen.

Foto: NTR





Daar is burgemeester Moorman het helemaal mee eens. “Je vraagt je bijna af waarom hij hier niet veel eerder is aangekomen”, zegt ze. Toch kwam de vraag destijds als een verrassing. “Dat je ineens zo’n bijzonder verzoek in je mailbox krijgt, dat verwacht je toch niet?” Enthousiasme en trots

Het nieuws zorgde voor enthousiasme en trots bij de burgemeester. “Natuurlijk realiseerden we ons meteen ook dat er veel bij komt kijken om zo’n groot evenement te organiseren. Maar we zagen vooral een prachtige kans om er met elkaar iets bijzonders van te maken.” Ze kijkt uit naar een unieke dag voor de inwoners en vooral voor de kinderen. De hele gemeente zet zich in. Langs de route van Sinterklaas zie je onder meer optredens van kinderen en verenigingen uit het Land van Cuijk. “Hoe mooi is het dat zij de landelijke aankomst van Sinterklaas zo dicht bij huis kunnen meemaken”, zegt Moorman. De burgemeester hoopt dat zaterdag ook andere Brabanders en bezoekers uit het hele land Grave weten te vinden. Door het Sinterklaasjournaal en de intocht op televisie komt de stad bovendien volop in de schijnwerpers. “Ik hoop dat mensen Grave leren kennen als een warme en gastvrije plek waar ze graag nog eens terugkomen. Maar bovenal hoop ik dat de kinderen een onvergetelijke dag hebben gehad en dat ook onze inwoners en ondernemers met plezier terugkijken op dit bijzondere evenement.” Uit volle borst

Moorman staat al in de startblokken om Sint en zijn Pieten aan de Maaskade te ontvangen. “Natuurlijk gaan we hem dan met z’n allen uit volle borst toezingen. Want het mooiste welkom voor Sinterklaas komt denk ik van de kinderen zelf”, zegt ze. Of de goedheiligman zich welkom zal voelen in Grave en in het Land van Cuijk? “Met al die blije gezichten kan dat bijna niet anders”, sluit de burgemeester af.

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Bekijk wat je allemaal kunt verwachten.