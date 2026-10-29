De sint komt naar Grave: alles over de landelijke sinterklaasintocht

Het aftellen is begonnen: Sinterklaas en zijn pieten zijn onderweg naar Nederland. Voor het eerst sinds 2000 meert de stoomboot dit jaar weer op Brabantse bodem aan, namelijk in het pittoreske vestingstadje Grave. Hier lees je alles wat je moet weten over de landelijke sinterklaasintocht.

Juul ten Haaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wanneer is de landelijke sinterklaasintocht?

De intocht is dit jaar op zaterdag 14 november. Rond twaalf uur 's middags komen de Sint en zijn pieten aan in Grave. Het programma is nog niet helemaal rond, maar het zal tot vier uur duren. Zodra het programma af is, vind je het op www.gemeentelandvancuijk.nl/sint. De gemeente raadt aan om op tijd aanwezig te zijn. Welke route loopt Sinterklaas door Grave?

Nadat de Stoomboot aanmeert aan de Maaskade, zullen de goedheiligman en zijn gevolg door het historische centrum van Grave lopen. De route loopt via de Maaskade, Maasstraat, Korte Rogstraat, Oliestraat, Gasthuisstraat, Hamstraat, Sint Jorisstraat, Het Kasteeltje, Klinkerstraat, Rogstraat naar het podium op de Markt. Langs de route worden tv-schermen geplaatst, zodat iedereen de intocht kan blijven volgen. Ook zijn er foodtrucks en EHBO-posten. Op het kaartje hieronder zie je precies waar je moet zijn.

De route die sinterklaas en zijn pieten door Grave lopen tijdens de intocht (afbeelding: gemeente Land van Cuijk).

Hoe kom ik bij de sinterklaasintocht in Grave met het openbaar vervoer?

Vanuit Nijmegen reis je met buslijn 99 (Nijmegen Centraal Station - Grave) naar Grave. Er worden extra bussen op die lijn ingezet van tien uur 's ochtends tot aan de start van de intocht. Na de intocht worden de extra bussen opnieuw ingezet richting Nijmegen, tot ongeveer vier uur. Met lijn 99 kun je uitstappen bij halte Grave, Busstation. Vanaf daar is het minder dan vijf minuten lopen naar de ingang van het evenemententerrein. Plan je reis kort voor vertrek via de reisplanner van Bravo of 9292. Controleer vlak voor vertrek ook of er wijzigingen zijn in de dienstregeling of bereikbaarheid van de haltes. Hoe kom ik met de fiets bij de sinterklaasintocht in Grave?

Voor de intocht zijn er vier tijdelijke fietsparkeerplaatsen: Catharinahof - Koninginnedijk/Baronnesstraat

Henri Dunantsingel

Museumpark - Elisabethstraat

Jan van Cuykdijk Volg de borden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Hoe kom ik bij de sinterklaasintocht met de auto?

Je kunt de intocht het beste bereiken met het openbaar vervoer, de fiets of lopend. Kom je toch met de auto? Houd dan rekening met extra drukte en reistijd.

Tijdens de intocht mag je niet parkeren in het centrum van Grave. Daarom zijn er gratis parkeerplaatsen ingericht aan de rand van Grave op de volgende plekken: Weiland tegenover de kazerne aan de Generaal de Bonsweg: ongeveer 2250 auto's. Vanaf hier kun je gratis met een pendelbus naar het centrum.

Grasveld bij tennisvereniging THOS: ongeveer 1000 auto's

Rond het Merlet College en Laco: ongeveer 450 auto's

Grasveld aan de Essinklaan: ongeveer 400 auto's

Restaurant de Elft.

De parkeerplaatsen tijdens de landelijke intocht Sinterklaas in Grave (foto: Omroep Brabant).

Let op: navigeer niet naar een zelf gekozen parkeerplaats, maar volg de tekstwagens en gele verwijsborden met 'Intocht Sinterklaas'. Als een parkeerplaats vol is, word je zo naar een parkeerplaats geleid waar nog wel plek is. Hoe kan ik iemand brengen en/of ophalen met de auto?

Word je met de auto naar de intocht gebracht en gehaald? Dan kun je de Kiss & Ride-zone aan de Handelstraat gebruiken. Stop hier alleen kort om iemand in of uit te laten stappen en volg de aanwijzingen van verkeersregelaars. De reguliere Kiss & Ride-locatie aan de Koninginnedijk is tijdens het evenement niet in gebruik. Parkeerverboden, vaarverboden en wegafsluitingen

Tijdens de opbouw, intocht en afbouw gelden er verschillende parkeerverboden, vaarverboden en wegafsluitingen. Op onderstaand kaartje zie je wanneer welke weg of parkeerplek wordt afgesloten.

Tijdens de opbouw, intocht en afbouw gelden verschillende parkeerverboden, vaarverboden en wegafsluitingen (afbeelding: gemeente Land van Cuijk).

Is er plek voor mensen met een beperking?

Tijdens de intocht is er langs de route een speciaal bezoekersvak voor mensen in een rolstoel of aangepaste buggy. Er mag per persoon één begeleider mee. Om gebruik te maken van het vak, moet je een aanvraagformulier invullen. Na je aanvraag hoor je of er plek is en hoe je bij het vak komt. De gemeente werkt nog aan een manier waarop Pieten kinderen met een visuele of auditieve beperking extra aandacht kunnen geven. Hierover komt binnenkort meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/sint. Kan ik de intocht op tv zien?

Ja, de landelijke intocht is vanaf twaalf uur live te bekijken op NPO Zapp (NPO 3) en de online kanalen van de NTR. Zijn de winkels en horeca in Grave open tijdens de intocht?

De winkels en horecazaken in Grave mogen zelf bepalen of en op welke tijden ze tijdens de intocht open zijn. Kijk hiervoor op de website of sociale mediakanalen van de winkel of horecazaak die je wil bezoeken. Worden er tijdens de intocht ook glutenvrije pepernoten uitgedeeld?

Ja, speciaal voor de kinderen met coeliakie loopt er tijdens de intocht een Glutenvrije Piet mee. Deze piet heeft glutenvrije kruidnoten bij zich, die verpakt zijn in eenpersoons zakjes. Als je glutenvrije kruidnoten wil, kun je de vlag van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) uitprinten. Plak die op een stokje en hou hem omhoog wanneer je Glutenvrije Piet ziet. Sinterklaasdans

Tijdens de intocht wordt er een speciale sinterklaasdans gedanst op het plein bij het hoofdpodium. Iedereen mag hieraan meedoen. Met dit filmpje kun je de dans thuis oefenen.

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