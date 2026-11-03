Ziekenhuis MMC gaat tegen de grond en maakt plek voor nieuwe woonwijk



Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven doet ruim zeven hectare grond aan de Dominee Theodor Fliednerstraat in de verkoop. Op de grond van het ziekenhuis komt een nieuwe stadswijk met onder meer 2300 woningen en nieuwe poliklinieken van het MMC. De gemeente Eindhoven en het ziekenhuis hebben samen afspraken gemaakt over wat er in de wijk moet komen. De koper van de grond moet zich aan die afspraken houden.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens het MMC moet de wijk "woningen, groen, ontmoeting en zorg dichtbij" gaan bieden. De Eindhovense vestiging van het ziekenhuis biedt al sinds 2008 geen spoedeisende hulp en intensive care meer. Het elf verdiepingen hoge hoofdgebouw stond eind 2025 al voor tachtig procent leeg. Verkoop

Een koper is er nog niet: de verkoopprocedure is openbaar en start deze dinsdag 3 november. Het tekenen van de verkoopovereenkomst staat gepland voor januari 2028. Er is op dit moment nog geen startdatum voor de bouw. De verkoop van het terrein "volgt op de keuze om de complexe en acute ziekenhuiszorg te concentreren in Veldhoven", meldt het ziekenhuis. Daardoor heeft Máxima MC in Eindhoven minder ruimte nodig. Volgens het ziekenhuis blijft de huidige polikliniek open tot de nieuwe poliklinieken in de wijk klaar zijn. Het ziekenhuis blijft dus wel in de stad.