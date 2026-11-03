Ziekenhuis MMC gaat tegen de grond en maakt plek voor nieuwe woonwijk
Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven doet ruim zeven hectare grond aan de Dominee Theodor Fliednerstraat in de verkoop. Op de grond van het ziekenhuis komt een nieuwe stadswijk met onder meer 2300 woningen en nieuwe poliklinieken van het MMC. De gemeente Eindhoven en het ziekenhuis hebben samen afspraken gemaakt over wat er in de wijk moet komen. De koper van de grond moet zich aan die afspraken houden.
Volgens het MMC moet de wijk "woningen, groen, ontmoeting en zorg dichtbij" gaan bieden. De Eindhovense vestiging van het ziekenhuis biedt al sinds 2008 geen spoedeisende hulp en intensive care meer. Het elf verdiepingen hoge hoofdgebouw stond eind 2025 al voor tachtig procent leeg.
Verkoop
Een koper is er nog niet: de verkoopprocedure is openbaar en start deze dinsdag 3 november. Het tekenen van de verkoopovereenkomst staat gepland voor januari 2028. Er is op dit moment nog geen startdatum voor de bouw.
De verkoop van het terrein "volgt op de keuze om de complexe en acute ziekenhuiszorg te concentreren in Veldhoven", meldt het ziekenhuis. Daardoor heeft Máxima MC in Eindhoven minder ruimte nodig. Volgens het ziekenhuis blijft de huidige polikliniek open tot de nieuwe poliklinieken in de wijk klaar zijn. Het ziekenhuis blijft dus wel in de stad.
Máxima MC kiest de koper van de grond "niet alleen op prijs, maar ook op de kwaliteit van de plannen voor de wijk". De opbrengst van de verkoop wordt ingezet voor de vernieuwing van Máxima MC. “Daarmee investeren we in een toekomstbestendig ziekenhuis, innovatieve zorgconcepten en duurzame zorgvoorzieningen voor de groeiende Brainportregio", meldt het ziekenhuis.
Voorwaarden
Máxima MC en de gemeente Eindhoven stelden eerder al samen doelen en afspraken vast voor het gebied. Zo moet de nieuwe eigenaar aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het overgrote deel van de woningen moet bijvoorbeeld betaalbaar zijn, met "een substantieel aandeel sociale huur".
Het komt er concreet op neer dat 85 procent van de huizen in de wijk betaalbaar moet zijn. 30 procent van die huizen moet vallen onder sociale huur.
“Daarnaast moet de ontwikkeling bijdragen aan een groene en leefbare wijk, met aantrekkelijke loop- en fietsroutes, ruimte voor ontmoeting en zo min mogelijk autoverkeer”, schrijft het MMC. De projectontwikkelaar moet die uitgangspunten verder uitwerken in een concreet plan dat is afgestemd met de gemeente en het MMC.
Het woonzorgcentrum Peppelrode, dat nu naast het MMC ligt, wordt gerenoveerd en uitgebreid.