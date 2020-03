MMC sluit deel van ziekenhuis in Eindhoven vanwege coronavirus, handjes nodig in Veldhoven

EINDHOVEN -

Het Maxima Medisch Centrum heeft per direct een gedeelte van de vestiging in Eindhoven gesloten. Het gaat om de operatie-afdeling en de klinieken. Dat heeft het ziekenhuis maandag bevestigd. De maatregel is volgens het ziekenhuis bedoeld om het ziekenhuis in Veldhoven meer acute capaciteit te geven.