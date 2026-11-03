Toptalent uit Oisterwijk geniet bij PSV en heeft een doel als international

Als kind was hij altijd aan het voetballen en droomde hij van profvoetbal. Nu op 18-jarige leeftijd krijgt Shuryjano Cornecion uit Oisterwijk minuten in PSV 1, scoorde hij afgelopen zaterdag tegen Willem II en tekende hij een nieuw contract tot medio 2031. Ook is de middenvelder jeugdinternational van Nederland én Curaçao. Hij hoopt uiteindelijk voor Oranje te spelen.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In zijn woonplaats Oisterwijk was de bal bijna niet weg te denken uit het leven van de jonge Shuryjano. Bij de lokale club SV Nevelo stond hij bekend als een groot talent en op 8-jarige leeftijd vertrok hij al naar PSV. In Eindhoven ontwikkelde hij zich uitstekend en vorig seizoen debuteerde hij bij Jong PSV. Trainer Peter Bosz gaf de middenvelder dit seizoen een kans in de selectie van het eerste en liet hem debuteren tegen sc Heerenveen. Inmiddels deed hij in vier competitiewedstrijden mee, scoorde hij tegen Willem II en verlengde hij zijn contract tot 2031. “Er is de laatste tijd veel gebeurd”, zegt Cornecion . “Ik heb er altijd op gehoopt en hard voor gewerkt. Het maakt me blij dat het zo goed uitpakt.”

De middenvelder deed maandagavond mee in de wedstrijd van Jong PSV tegen NAC (0-2) en sluit mogelijk woensdag aan bij de selectie van PSV 1 voor het Champions League-duel met Club Brugge. Een groot verschil in niveau en een nog groter verschil in beleving. “Ik vind het niet moeilijk om ook bij Jong PSV te voetballen. Bij voorkeur sta ik gewoon zo vaak mogelijk op het veld. Het is fijn om minuten in de benen te hebben.” Van de relatieve rust van het voetballen in een beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie naar de hectiek rondom de landskampioen: de status van Cornecion is in korte tijd veranderd. Van meer media-aandacht tot handtekeningjagers: de voetballer uit Oisterwijk geniet ervan. “Ik vind het zo’n mooie periode, ik heb er lang naar uitgekeken. Met deze nieuwe situatie kan ik goed omgaan.”

"Leren van ervaren ploeggenoten, dat zijn zo'n slimme spelers."