Zorgen om uitbreiding hoogspanningsstation: 'Wat doet dit met ons?'

Grote zorgen bij bewoners vlak bij hoogspanningsstation Eindhoven-Oost. Netbeheerders TenneT en Enexis willen het 380kV/150kV-station vlak bij de spoorlijn Eindhoven-Helmond flink uitbreiden én vernieuwen vanwege de grote vraag naar stroom. Als de plannen doorgaan, ligt het nieuwe gedeelte straks pal naast hun huizen. "Ik maak mij zorgen over mijn kinderen", vertelt buurtbewoner Heleen van de Weerd.

Buiten op straat klinkt een constante bromtoon. Dat terwijl de transformatoren nu nog op driehonderd meter van de huizen staan. "Dit geluid is continu en wordt soms nog luider", vertelt buurtbewoner van het eerste uur Henk Cornelissen uit de straat Sleewerk. Hij woont al 35 jaar in de buurt. Het huidige hoogspanningsstation aan de Daalakkersweg is in de jaren zestig gebouwd. "Die kabels en het geluid waren toen nog niet zo'n issue. Het ligt straks allemaal veel dichterbij." Vanuit hun doodlopende straat kijken bewoners nu uit op bomen, maïsvelden en een 150kV-hoogspanningslijn. Maar op die plek, op vijftig meter van hun huis, moet een uitbreiding van het hoogspanningsstation komen. Dat zint bewoners in de buurt van hoogspanningsstation Eindhoven-Oost helemaal niet. Ze zeggen nu al veel overlast te ervaren van het huidige station. Met de uitbreiding op tientallen meters van hun huis zijn ze bang dat die alleen maar groter wordt. "We zijn ook bang voor onze gezondheid", zegt buurtbewoner Heleen van de Weerd.

Het huidige hoogspanningsstation Eindhoven-Oost (foto: TenneT).

'Grotere kans op leukemie'

Samen met haar man en twee kinderen van drie en acht woont zij inmiddels tien jaar in de buurt van het hoogspanningsstation. "Dat station staat op afstand", legt zij uit.

"En de gezondheidsrisico's waren toen nog niet bekend. We hebben hier nu al straling van de hoogspanningskabels, maar er komt nog meer bij. Ik snap dat het uitgebreid moet worden, maar voor ons komt het straks wel heel dichtbij." Haar achterbuurman Bertjan Arends vult haar aan: "Nieuwe inzichten maken dat je je nu druk maakt over iets waar je je eerder geen zorgen over maakte", legt hij uit. "Hoogspanning heeft een magneetveld. Dat kan gezondheidseffecten hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die dicht bij hoogspanningskabels wonen een grotere kans hebben op leukemie en mogelijk ook op hersentumoren."

Het uitzicht van de bewoners nu (links) en een indruk van de uitbreiding (rechts). Afbeeldingen: TenneT

TenneT erkent die mogelijke gevolgen op haar website. "De Gezondheidsraad geeft aan dat er aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen magneetvelden en leukemie. Het wetenschappelijk bewijs is onvoldoende om te spreken van een waarschijnlijk of bewezen oorzakelijk verband." 'Alsof je bij een vliegveld woont'

Ook vrezen buurtbewoners hun uitzicht op een stukje natuur te verliezen. "Ons uitzicht gaat veranderen", vertelt Heleen. "We kijken nu mooi ver weg, maar straks staan er hoogspanningsschakelaars en transformatoren. Het geluid komt ook dichterbij. En we maken ons zorgen over het licht." Daar weet haar overbuurman Henk alles van. "Het is nu al alsof je naast een vliegveld woont. Het hoogspanningsstation is dag en nacht verlicht." Bertjan vult aan: "Dat krijg je straks dus ook voor je deur als het terrein groter wordt."

Het huidige hoogspanningsstation Eindhoven-Oost in de avond (foto: Bertjan Arends)

Samen met tien andere bewoners heeft Heleen een advocatenkantoor in de arm genomen. "We hebben gevraagd of het de andere kant op uitgebreid kan worden. Of dat de uitbreiding in een kleinere vorm kan, compacter. Als dat niet kan, hopen we dat ze voor fatsoenlijk groen zorgen en dat de kabels van de hoogspanningsmasten ondergronds worden aangelegd. Dat scheelt voor ons enorm in de gezondheidsrisico's."

Reactie TenneT TenneT laat weten de zorgen van omwonenden te begrijpen en graag met hen in gesprek te blijven. Volgens een woordvoerder valt de uitbreiding binnen de geluidsnormen en de eisen voor maximale straling. "Daarbij worden de sterkste bronnen van magneetvelden op een zo groot mogelijke afstand van gevoelige bestemmingen zoals woningen geplaatst." Wat betreft het uitzicht werkt TenneT aan een oplossing. Er moet een heuvel met veel groen komen. "Daarmee wordt geprobeerd het station zo goed mogelijk in het bestaande landschap in te passen en het zicht erop te beperken." Een grote wens van de buurt, het ondergronds aanleggen van de 150kV-kabel naast hun huis, wordt volgens TenneT op een later moment bekeken. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor inmiddels een apart verzoek ingediend. "Dit verzoek wordt meegenomen in de reguliere actualisatie van onze investeringsplannen."