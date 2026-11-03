Wilde achtervolging en aanrijding, buurt in shock: 'Helemaal doorgedraaid'

De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard, waar maandagavond een auto inreed op een groep mannen op de stoep. Een man werd geraakt en raakte gewond aan zijn been. De bewoners van de straat, die door alle tumult naar buiten kwamen, doen hun verhaal.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een auto die in volle vaart op mensen inrijdt, mogelijke schoten en een bebloede trui: wat er maandagavond precies gebeurde, is nog een raadsel. Het ging allemaal razendsnel. Een ruzie tussen meerdere mannen op de stoep en een hard rijdende autobestuurder in de Kardinaal de Jongstraat zou de aanleiding zijn. Onno en Marike wonen in de straat en zaten maandagavond voor de tv. Buiten reed een auto op hoge snelheid voorbij. "Ik denk dat hij zeker de 100 kilometer per uur aantikte", stelt Marike, die tegelijkertijd 112 belde. Onno liep intussen naar buiten, net als buurman Eric en een paar andere buurtbewoners. "Je hoorde een automotor helemaal over z’n toeren gaan", vertelt Eric. "'Waar is die Pool?! Ik ga hem kapot maken, kapot rijden', riep de bestuurder naar het groepje. Naar mijn weten zat-ie alleen in z’n auto." Vol gas de stoep op

De bestuurder leek op zoek naar twee andere mannen, die bij de twee buurmannen waren gaan staan. De automobilist reed doelbewust op het groepje af. "Eerst remde hij nog even. Het leek alsof hij twijfelde. Misschien omdat hij mij zag", vertelt Onno.