Wilde achtervolging en aanrijding, buurt in shock: 'Helemaal doorgedraaid'
De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard, waar maandagavond een auto inreed op een groep mannen op de stoep. Een man werd geraakt en raakte gewond aan zijn been. De bewoners van de straat, die door alle tumult naar buiten kwamen, doen hun verhaal.
Een auto die in volle vaart op mensen inrijdt, mogelijke schoten en een bebloede trui: wat er maandagavond precies gebeurde, is nog een raadsel. Het ging allemaal razendsnel. Een ruzie tussen meerdere mannen op de stoep en een hard rijdende autobestuurder in de Kardinaal de Jongstraat zou de aanleiding zijn.
Onno en Marike wonen in de straat en zaten maandagavond voor de tv. Buiten reed een auto op hoge snelheid voorbij. "Ik denk dat hij zeker de 100 kilometer per uur aantikte", stelt Marike, die tegelijkertijd 112 belde.
Onno liep intussen naar buiten, net als buurman Eric en een paar andere buurtbewoners. "Je hoorde een automotor helemaal over z’n toeren gaan", vertelt Eric. "'Waar is die Pool?! Ik ga hem kapot maken, kapot rijden', riep de bestuurder naar het groepje. Naar mijn weten zat-ie alleen in z’n auto."
Vol gas de stoep op
De bestuurder leek op zoek naar twee andere mannen, die bij de twee buurmannen waren gaan staan. De automobilist reed doelbewust op het groepje af. "Eerst remde hij nog even. Het leek alsof hij twijfelde. Misschien omdat hij mij zag", vertelt Onno.
"Daarna reed hij vol gas de stoep op, dus ik sprong meteen opzij. Ik probeerde de jongen die aangereden werd nog mee te trekken, maar zijn onderbeen werd geraakt", zegt Onno.
Na de aanrijding reed de auto meteen door, om aan het einde van de straat de hoek om te gaan en te verdwijnen. "Die tweede lopende gast was toen ineens weg. Dat had ik later pas door, omdat ik bij die gewonde man bleef."
De man gilde het uit, vertelt Onno. "Hij had aardig veel pijn. Ik vroeg of hij ruzie had, maar daar gaf hij geen antwoord op. Hij gaf nergens antwoord op, alleen toen ik vroeg of hij Nederlands sprak." Het bleek te gaan om een Poolse man. "Tegen de politie zei hij dat hij had gedronken."
Wat opviel was het bloed op de sweater van de man. "Samen met agent heb ik zijn trui uitgetrokken om te controleren of hij steekwonden had, maar dat was niet."
'Ze zijn helemaal doorgedraaid'
Een ouder stel uit de straat vertelt dinsdagochtend dat er een gat in de voorruit zat. "Het leek op een kogelinslag", vertelt de man.
Zijn vrouw moet nog een beetje bijkomen van alles wat er maandagavond is gebeurd. "Ze zijn helemaal doorgedraaid, die lui! Je zou hier maar lopen met je hond. Dit was gewoon een poging tot doodslag."
De politie deed onderzoek in de Kardinaal de Jongstraat: