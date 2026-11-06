Merwedebrug en A27 richting Breda komende nachten helemaal dicht

De Merwedebrug gaat vanaf vrijdag een paar nachten dicht richting Breda. De nachtafsluitingen op de A27 duren tot en met de nacht van zondag op maandag. De brug wordt onderzocht en gerepareerd.

Volgende week, van vrijdag 13 tot en met maandag 16 november, is de brug in beide richtingen gesloten voor het verkeer. Overdag kan er dan niet over de brug worden gereden. Ook het fietspad is in die periode dicht.

Als de werkzaamheden niet volgens planning kunnen worden afgerond, zijn extra nachtafsluitingen mogelijk. Hiervoor zijn reservenachten ingepland van 10 tot en met 13 november richting Breda en van 17 tot en met 20 november richting Utrecht.

Omleiding

Het doorgaande verkeer wordt op beide momenten omgeleid via de A15 en A16 en via de A2 en A59. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met extra reistijd van een half uur tot drie kwartier.

Meer werkzaamheden

Ook in de toekomst moeten Brabanders rekening houden met werkzaamheden aan de A27. Op 16 oktober werd aangekondigd dat het Rijk 1 miljard euro uittrekt voor een opknapbeurt van de A27 tussen Houten en Hooipolder, waaronder de Merwedebrug.

Op de Merwedebrug geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars. Er zijn problemen met de stalen boogconstructie. Uit onderzoek bleek dat delen van de brug minder sterk zijn dan gedacht.

De werkzaamheden voor de nieuwe Merwedebrug zijn inmiddels begonnen. In deze video zie je hoe dat gaat: