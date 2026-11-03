16 Brabantse restaurants in top 100 van Lekker-gids: Monarh hardste stijger

Brabant is goed vertegenwoordigd in de nieuwe restaurantgids Lekker500. In totaal staan 62 restaurants uit de provincie in de bekende gids. Twee Brabantse zaken behoren volgens Lekker zelfs tot de tien beste restaurants van Nederland: GEM. in Gemert en Zarzo in Eindhoven. Ook Monarh in Tilburg heeft reden voor een feestje, want dat sterrenrestaurant is de grootste stijger van de hele top 100.

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Monarh stijgt maar liefst achttien plaatsen in de top 100 van lekker: van plek 90 naar 72. Daarmee is het restaurant de grootste stijger van dit jaar. Chef-kok Paul Kappé, die Monarh samen met zijn broer Ralph Kappé runt, had wel verwacht dat het restaurant iets hoger zou eindigen. "Maar achttien plekken is wel een hele flinke sprong. Dat is een groot compliment aan het hele team."

In het magazine van Lekker500 krijgt het sterrenrestaurant onder meer complimenten voor een amuse met olijf, witte chocolade en passievrucht. Ook de handgemaakte tortellini met lam valt in de smaak. Daarnaast is de gids lovend over de bediening: "De bediening verdient een groot compliment, want combineert vakkennis met oprechte gastvrijheid", staat in de gids. Anoniem bezoek

De beoordelaars van Lekker500 bezoeken restaurants anoniem. Kappé weet dan ook niet wanneer zij bij Monarh hebben gegeten. "Mijn broer had wel een idee. Hij dacht dat ze een keer op een drukke zaterdag zijn geweest. Als dat zo is, zou dat het nog mooier maken." De sprong naar plek 72 is volgens de chef zeker een feestje waard. Maar er verandert volgens hem weinig aan de manier waarop Monarh werkt. "We blijven doorgaan waar we mee bezig zijn. Als dat gezien wordt en we volgend jaar weer zouden stijgen, zou dat geweldig zijn. Maar met deze waardering ben ik al heel blij. Plek 72 van heel Nederland is heel mooi om te horen." Overname

Monarh is sinds september 2023 in handen van Paul en zijn broer Ralph Kappé. De overname maakte destijds een einde aan een periode van onzekerheid rond een vergunning van de toenmalige eigenaar. Sindsdien hebben de broers verder gebouwd aan Monarh.