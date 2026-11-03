16 Brabantse restaurants in top 100 van Lekker-gids: Monarh hardste stijger
Brabant is goed vertegenwoordigd in de nieuwe restaurantgids Lekker500. In totaal staan 62 restaurants uit de provincie in de bekende gids. Twee Brabantse zaken behoren volgens Lekker zelfs tot de tien beste restaurants van Nederland: GEM. in Gemert en Zarzo in Eindhoven. Ook Monarh in Tilburg heeft reden voor een feestje, want dat sterrenrestaurant is de grootste stijger van de hele top 100.
Monarh stijgt maar liefst achttien plaatsen in de top 100 van lekker: van plek 90 naar 72. Daarmee is het restaurant de grootste stijger van dit jaar.
Chef-kok Paul Kappé, die Monarh samen met zijn broer Ralph Kappé runt, had wel verwacht dat het restaurant iets hoger zou eindigen. "Maar achttien plekken is wel een hele flinke sprong. Dat is een groot compliment aan het hele team."
In het magazine van Lekker500 krijgt het sterrenrestaurant onder meer complimenten voor een amuse met olijf, witte chocolade en passievrucht. Ook de handgemaakte tortellini met lam valt in de smaak. Daarnaast is de gids lovend over de bediening: "De bediening verdient een groot compliment, want combineert vakkennis met oprechte gastvrijheid", staat in de gids.
Anoniem bezoek
De beoordelaars van Lekker500 bezoeken restaurants anoniem. Kappé weet dan ook niet wanneer zij bij Monarh hebben gegeten. "Mijn broer had wel een idee. Hij dacht dat ze een keer op een drukke zaterdag zijn geweest. Als dat zo is, zou dat het nog mooier maken."
De sprong naar plek 72 is volgens de chef zeker een feestje waard. Maar er verandert volgens hem weinig aan de manier waarop Monarh werkt. "We blijven doorgaan waar we mee bezig zijn. Als dat gezien wordt en we volgend jaar weer zouden stijgen, zou dat geweldig zijn. Maar met deze waardering ben ik al heel blij. Plek 72 van heel Nederland is heel mooi om te horen."
Overname
Monarh is sinds september 2023 in handen van Paul en zijn broer Ralph Kappé. De overname maakte destijds een einde aan een periode van onzekerheid rond een vergunning van de toenmalige eigenaar. Sindsdien hebben de broers verder gebouwd aan Monarh.
Brabant in de Top-100
Brabant is met zestien restaurants vertegenwoordigd in de top 100 van de Lekker500. GEM. in Gemert is met plek 8 de hoogst genoteerde Brabantse zaak. Zarzo in Eindhoven volgt op plek 10 en maakt daarmee zijn entree in de landelijke top 10.
Verder staan De Treeswijkhoeve in Waalre op plek 21, Alma in Oisterwijk op plek 36, Vista in Willemstad op plek 41 en O&O in Sint Willebrord op plek 47. Monarh in Tilburg staat na de flinke stijging op plek 72.
Ook Eden in Waalre op plek 76, Le Sable in Veldhoven op plek 81, Wiesen in Eindhoven op plek 82, Wolfslaar in Breda op plek 85, Versaen in Ravenstein op plek 87, Mei Wah in Eindhoven op plek 90 en Odille in Sint-Oedenrode op plek 91 staan in de top 100.
Nieuwe namen in de Top-100
Naast bovenstaande restaurants zijn ook twee Brabantse restaurants dit jaar voor het eerst terug te vinden in de top 100: Restaurant Bouchot in Nuenen op plek 97 en Spoon in Cuijk op plek 98.
De hele top 100 is hier te bekijken. Naast deze honderd restaurants bevat Lekker500 nog eens 400 restaurants die volgens de gids tot de beste van Nederland behoren. Daarvan komen er nog eens 46 uit Brabant.