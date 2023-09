Chef-kok en gastheer nemen sterrenrestaurant Monarh in Tilburg over

Na jaren van onzekerheid is er eindelijk weer goed nieuws te melden over het enige sterrenrestaurant van Tilburg, Monarh. De sluiting van het restaurant is definitief voorkomen omdat het is overgenomen door de broers Paul en Ralph Kappé, respectievelijk chef-kok en gastheer/sommelier van het restaurant. Burgemeester Weterings van Tilburg trok eerder de vergunning in van oud eigenaar Kovacevic na een integriteitsonderzoek.

Chef-kok Paul Kappé wil deze zware tijd het eigenlijk zo snel mogelijk vergeten: “Al waren we maar drie weken dicht geweest, dan ben je meteen je ster kwijt, zo zijn de regels, maar zover is het gelukkig niet gekomen."

Het scheelde niet veel of Monarh was zijn eerste Michelinster kwijtgeraakt door het juridisch getouwtrek met de gemeente Tilburg. Die trok na een Bibob-onderzoek naar eventuele strafbare feiten door oud-eigenaar Danny Kovacevic de exploitatievergunning in, waardoor het restaurant zou moeten sluiten. Kovacevic voorkwam met een juridische procedure tegen dat besluit dat het restaurant ook echt dicht moest.

De rechter was kritisch op het intrekken van de vergunning door de gemeente. Kappé: ”Het heeft ons 80 procent van het aantal bezoekers gekost. Mensen dachten toch dat we dicht waren, maar we zijn nooit dicht geweest. Tegelijkertijd was er ook nog de coronatijd. Het belangrijkste is dat de rust nu is teruggekeerd. Er is een einde gekomen aan alle onzekerheid"

De gebroeders Kappé blijven doen wat ze al jaren deden, met z’n tweeën de zaak runnen. Paul Kappé: “Mijn broer Ralph is zeven jaar geleden ook in de zaak gekomen. Ik ben de chef-kok, hij regelt alles aan de voorkant. Eigenlijk verandert er niets. We regelden alles al met z’n tweeën. We gaan er nu wel een eigen draai aan geven. De aankleding wat veranderen, en misschien nieuw servies. Maar we waren al heel goed, dus daar gaan we mee door.”

De broers Kappé hebben hun eigen exploitatievergunning inmiddels rond, dus het gevaar is helemaal geweken. Toch gaat volgens de gemeente de procedure die de voormalige eigenaar tegen de gemeente aanspande, nog wel door. Voor Kovacevic kan het nog belangrijk zijn dat zijn naam gezuiverd kan worden als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld.