Rechter kritisch over intrekken vergunning van sterrenrestaurant Monarh

Waarom wil de gemeente Tilburg per se de vergunning intrekken van het enige sterrenrestaurant in de stad? Over die vraag boog de rechtbank in Breda zich maandagmorgen. Burgemeester Weterings van Tilburg vindt eigenaar Danny Kovacevic van Monarh niet geschikt als horecaondernemer, maar de rechter heeft zo zijn bedenkingen. Hij vroeg zich maandag hardop af of de maatregel wel in proportie is.

De vader van Danny Kovacevic kreeg eerder boetes omdat zijn transportbedrijf met gewerkte uren rommelde en daardoor te weinig belasting betaalde. Danny was destijds weliswaar bestuurder bij dat bedrijf, maar de rechter vindt dat fouten van toen nu wel erg zwaar meegewogen. “Waar zie je dat een bedrijf wordt gestraft voor een fout bij een zusterbedrijf?”, vroeg de rechter zich af. Bibob-onderzoeken

De burgemeester blijft vasthouden aan de onderzoeken van het Landelijk Bureau Bibob. Dat onderzoekt de achtergronden van een ondernemer. Alle alarmbellen gaan af als dat bureau meldt dat een ondernemer een vergunning mogelijk kan misbruiken voor criminele activiteiten. Onderzoek naar Monarh zelf leverde geen oneffenheden op. De vader van Danny begon in 2014 met het restaurant, maar droeg dat een paar jaar later over aan zijn zoon. De vader heeft al jaren niks meer met de sterrenzaak te maken. De gemeente Tilburg heeft het Landelijk Bureau Bibob inmiddels drie keer onderzoek laten doen. Ze trok daarbij steeds dezelfde conclusie: sluiten. Soortgelijke onderzoeken waren in Breda echter geen aanleiding om het sterrenrestaurant Wolfslaar, dat tot vorig jaar ook van Danny was, te sluiten. Valsheid in geschrifte

Opmerkelijk genoeg werd er op het laatste moment nog een extra argument aan het onderzoek toegevoegd: justitie tipte de burgemeester vorige week dat er een dagvaarding onderweg is naar Danny Kovacevic voor valsheid in geschrifte. Maar, die aantijging is volgens de rechter te laat voor deze procedure. Hij vroeg zich af wat de gemeente hier nou mee wilde zeggen. De juristen van de gemeente hadden daar wel een antwoord op: “De burgemeester vindt het relevant in deze zaak.” “Maar is het allemaal nog wel in proportie?”, vroeg de rechter zich af. Danny is niet brandschoon, zo merkte hij op. Maar bij Monarh werken ook zo’n 25 mensen. Sluiting van de zaak zou betekenen dat zij op straat komen te staan. 'Eerder gesjoemeld'

De juristen van de gemeente kregen vele kritische vragen van de rechter. Ze hielden vast aan hun belangrijkste argument: “Het gaat niet om de ernst van de feiten, maar om het gevaar dat de vergunning misbruikt wordt.” Er is eerder gesjoemeld en de horeca is een gevoelige branche voor het sjoemelen met uren en belasting, zo betoogden ze. De rechter dacht hardop na over andere mogelijkheden dan sluiting: “Waarom niet vastleggen dat de vader van Danny niks te maken mag hebben met Monarh?” En de advocaat van Danny stelde voor om de complete boekhouding te openen, zodat de gemeente precies kan zien waar al het geld vandaan komt en naartoe gaat. Maar de juristen bleven zwaaien met de rapporten. “Bibob tilt zwaar aan wat er eerder is misgegaan bij de andere bedrijven. En dat het om familie gaat, telt ook mee.” Ambtenaren kwamen eten

Danny Kovacevic hield zich de hele zitting groot en liet zijn advocaat het woord doen. Hij strijdt al jaren voor het behoud van zijn zaak die gerund wordt door chef-kok Paul Kappé. Eerder werd hem al een vergunning geweigerd om een restaurant te openen in de Spoorzone in Tilburg. Daarbij werd dezelfde Bibob-procedure gebruikt. Aan het einde van de zitting brak hij en vertelde in tranen dat hij nu al jaren met zijn gezin in een emotionele achtbaan zit. Toen er in januari vijf ambtenaren kwamen eten bij Monarh van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Tilburg, dacht hij dat het wel goed zat. Maar een paar maanden later wees de gemeente alsnog zijn bezwaren af. Nu moet hij afwachten wat de rechter ervan vindt. De uitspraak is over uiterlijk twee weken.