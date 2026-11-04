Agenten vreesden voor leven bij achtervolging, twee jaar cel voor Dylan B.

Dylan B. (36) uit Fijnaart heeft 24 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk, voor een dolle achtervolging door Roosendaal in april. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld. Het is puur te danken aan het snelle handelen van de betrokken politieagenten dat er niemand gewond is geraakt, oordeelt de rechtbank.

Zeker vijf tot zeven auto's zaten die vrijdagnacht van 10 op 11 april achter Dylan B. aan, maar hij stopte pas toen hij van de weg werd geramd en met een taser werd uitgeschakeld.

Die nacht trok B. de aandacht van de politie toen hij door Roosendaal scheurde. En omdat hij al geen rijbewijs meer had, zetten agenten de achtervolging in. Terwijl B. op het politiebusje achter hem lette, reed hij op de Boulevard in Roosendaal bijna een agent aan die midden op de weg stond. Dat is volgens de rechtbank al een poging tot doodslag, maar daarmee was de dolle rit van B. nog niet voorbij.

Verderop reed hij langs een ambulance en rakelings langs verschillende agenten. Op de Laan van Luxemburg reed hij zich twee keer klem. Hij reed beide keren achteruit en miste agenten hierbij op een haar na, omdat ze net op tijd weg wisten te springen. Wel raakte hij een politieauto.

Toen agenten op de Kloosterstraat zagen dat B. met flinke snelheid slingerend richting de A58 reed, zetten ze alles op alles om hem te stoppen. Ze duwden hem met hun dienstvoertuig van de weg. B. reed daardoor van het talud en belandde met zijn Daihatsu in een greppel. Hij klom uit het raam en rende weg. Een agent met een taser kreeg hem uiteindelijk onder controle.

Slechte jeugd

Dylan heeft geen makkelijk leven gehad, zo werd duidelijk. Een slechte jeugd, verslavingen en een flink strafblad hebben hun sporen achtergelaten bij de kersverse vader van een zoon. Zijn zwakbegaafdheid, borderlinepersoonlijkheidsstoornis en het feit dat hij snel geïrriteerd raakt, helpen hem ook niet, ziet de rechtbank. Die acht hem verminderd toerekeningsvatbaar.