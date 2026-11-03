Vechtersbazen gebruikten mogelijk een bijl bij geweldsexplosie Valkenswaard

Twee mannen (24 en 44) en een vrouw (24) uit Eindhoven zijn opgepakt nadat ze maandagavond met een auto inreden op een groep mensen in Valkenswaard. Een 34-jarige man uit Polen werd door de automobilist geraakt en raakte lichtgewond. Ook hij is aangehouden, meldt de politie dinsdag.

Er zou ook geschoten zijn bij de vechtpartij, maar de politie heeft tot dusver geen vuurwapen of sporen gevonden die erop wijzen dat dit echt zo is. Wel bleek de achterruit van de auto vernield. De politie denkt dat daar een bijl aan te pas is gekomen. "Maar of dat concreet ook zo is, dat hebben we dinsdag nog niet duidelijk."

Ze vermoedt dat de inzittenden van de auto gevochten hebben met één of twee mannen, waaronder de 34-jarige Pool. Dat gebeurde rond kwart over negen op de Kardinaal de Jongstraat.

Inzittenden auto opgepakt in Waalre

De 24-jarige Eindhovenaar werd bij de vechtpartij mishandeld, hij raakte gewond aan zijn gezicht. Omdat de Poolse man waarschijnlijk een rol heeft gespeeld bij die mishandeling en de vernieling van de auto, is ook hij aangehouden.

Op het moment dat de politie afkwam op de melding in de straat, was de auto al weg maar getuigen hadden wel een kenteken gezien. Op de Heikant in Waalre is de auto met drie inzittenden stopgezet en is het drietal aangehouden. Het voertuig is in beslaggenomen en wordt onderzocht. Het viertal zit nog vast.

Buurtbewoners geschokt door al het geweld

Bewoners van de Kardinaal de Jongstraat schrokken zich maandagavond wezenloos van al het geweld in de straat. "Ze zijn helemaal doorgedraaid, die lui! Je zou hier maar lopen met je hond. Dit was gewoon een poging tot doodslag", vertelde een van de bewoners.

Buurtbewoner Onno ging vanwege alle commotie naar buiten maandagavond en zag hoe een automobilist op hem af kwam rijden. Hij wist op tijd weg te duiken maar dat gold dus niet voor de Poolse man. "Hij gilde het uit, hij had aardig veel pijn. Ik vroeg of hij ruzie had, maar daar gaf hij geen antwoord op."

Bekijk hier de beelden die gemaakt zijn in de straat na de vechtpartij: