Man (55) moet cel in voor kindermisbruik: vroeg moeders om show met kind

Een 55-jarige man uit Rijen moet drie jaar de cel in omdat hij mensen online benaderde om zeer jonge kinderen in videogesprekken te betasten. Zo wilde de man bijvoorbeeld moeders betalen om seksshows uit te voeren met hun eigen kind. Het bleef volgens de rechtbank in Den Bosch bij pogingen. Daarnaast is de man schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno.

Naast de celstraf van drie jaar legt de rechter de man, als stok achter de deur, ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar op. Daarnaast moet de man zich laten behandelen en krijgt hij een meldplicht. Bij de man is pedofilie vastgesteld. De rechtbank vindt dat er daarom “ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte weer een dergelijk misdrijf zal begaan”.

De rechter geeft de man een lagere straf dan geëist omdat niet kan worden bewezen dat hij geprobeerd heeft kinderen te verkrachten. Wel heeft de man met zijn werkwijze geprobeerd om kinderen 'op afstand' aan te randen, oordeelt de rechtbank.

Chatgesprekken

Amerikaanse autoriteiten ontdekten in maart dat een Nederlander via verschillende accounts online op zoek was naar seksuele liveshows met kinderen, waarschijnlijk in het buitenland. Hij zou honderden contacten hebben benaderd. De Nederlandse politie kon de accounts herleiden naar de 55-jarige Rijenaar. Hij werd op 29 april opgepakt.

Met wie de man precies contact zocht, is niet altijd duidelijk. De man verzocht volgens de rechter "meerdere digitale contacten" om voor geld een exclusieve seksshow te doen, onder meer via het chatprogramma Microsoft Teams. Zo stelde hij een moeder de vraag of ze een "leuke dochter had om een show mee te doen". Daarbij gaf hij aan een voorkeur te hebben voor kinderen tussen de 0 en 8 jaar.

Hoewel het misbruik online en op grote afstand plaatsvond, wordt de man schuldig bevonden aan fysiek misbruik omdat het misbruik op zíjn verzoek plaatsvond. De man heeft er volgens de rechter voor gezorgd dat “kinderen gedwongen werden om deel uit te maken van een afschuwelijk verdienmodel”.

De man is vrijgesproken van pogingen tot verkrachting. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat de man kinderen in chatgesprekken aanzette om hun lichaam binnen te dringen. Enkele accounts die de man volgens justitie daarvoor gebruikt zou hebben, zijn volgens de rechtbank bovendien niet met zekerheid aan de man te linken.

Kinderporno

De man had ook kinderporno in bezit, al maakte hij van kinderporno "geen gewoonte", oordeelt de rechtbank. Op in beslag genomen apparatuur van de man stonden ook foto's van seksuele handelingen met poppen die eruitzien als levensechte kinderen. Het in bezit hebben en maken van dat soort foto's is volgens de rechter strafbaar.