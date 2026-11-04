Woningbrand voorkomen? Zo laad je de accu van je e-bike veilig op

Een accu van een fiets is dinsdagavond ontploft tijdens het opladen en veroorzaakte brand in een huis aan de Griftstraat in Helmond. Ook in Esch en Oudenbosch ging het de afgelopen dagen mis met accu's. Saijah van Gurp is vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betrokken bij de campagne Ik Laad Accuraat en geeft tips over hoe je accu's veilig kunt opladen.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Woningbranden ontstaan vaak omdat er iets misgaat met een elektrisch apparaten of een accu van een telefoon of e-bike. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n honderd accu's en batterijen in huis. Die zitten bijvoorbeeld in je laptop, speelgoed, elektrische tandenborstels, afstandsbedieningen, de thermostaat, muziekboxen, fietslampjes en je elektrische fiets. Vaak gaat het mis met het opladen van een apparaat, omdat dit op een foute manier gebeurt. Veilige laadplek

Een veilige plek voor het opladen van een accu, is volgens Van Gurp een belangrijke eerste stap. "Zorg voor een goed hoorbare rookmelder in de ruimte waar je laadt. Leg de accu tijdens het opladen op een stabiele, vrije en onbrandbare plek", adviseert ze. Het gebeurt volgens haar nog vaak dat mensen hun telefoon op de bank of in bed opladen, maar dit kan brand veroorzaken als de apparaten te warm worden. Daarnaast adviseert Van Gurp om rekening te houden met vrieskou, volle zon of vocht om oververhitting en schade aan de accu te voorkomen. "Laad en bewaar de accu bij voorkeur op kamertemperatuur. En laad de accu op als je thuis bent, zodat je actie kunt ondernemen als het nodig is", zegt ze.