Woningbrand voorkomen? Zo laad je de accu van je e-bike veilig op
Een accu van een fiets is dinsdagavond ontploft tijdens het opladen en veroorzaakte brand in een huis aan de Griftstraat in Helmond. Ook in Esch en Oudenbosch ging het de afgelopen dagen mis met accu's. Saijah van Gurp is vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betrokken bij de campagne Ik Laad Accuraat en geeft tips over hoe je accu's veilig kunt opladen.
Woningbranden ontstaan vaak omdat er iets misgaat met een elektrisch apparaten of een accu van een telefoon of e-bike. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n honderd accu's en batterijen in huis. Die zitten bijvoorbeeld in je laptop, speelgoed, elektrische tandenborstels, afstandsbedieningen, de thermostaat, muziekboxen, fietslampjes en je elektrische fiets. Vaak gaat het mis met het opladen van een apparaat, omdat dit op een foute manier gebeurt.
Veilige laadplek
Een veilige plek voor het opladen van een accu, is volgens Van Gurp een belangrijke eerste stap. "Zorg voor een goed hoorbare rookmelder in de ruimte waar je laadt. Leg de accu tijdens het opladen op een stabiele, vrije en onbrandbare plek", adviseert ze. Het gebeurt volgens haar nog vaak dat mensen hun telefoon op de bank of in bed opladen, maar dit kan brand veroorzaken als de apparaten te warm worden.
Daarnaast adviseert Van Gurp om rekening te houden met vrieskou, volle zon of vocht om oververhitting en schade aan de accu te voorkomen. "Laad en bewaar de accu bij voorkeur op kamertemperatuur. En laad de accu op als je thuis bent, zodat je actie kunt ondernemen als het nodig is", zegt ze.
Meegeleverde oplader
Op de website Ik Laad Accuraat, een initiatief van de Veiligheidsregio's, wordt ook geadviseerd om de meegeleverde oplader te gebruiken. "Imitatie-opladers kunnen je accu beschadigen, ook al hebben ze soms dezelfde specificaties."
De accu van de lader halen als deze voor honderd procent vol is, verlengt de levensduur, zeker bij accu's van e-bikes of e-scooters. Gebruik je een accu weinig? Dan adviseren de Veiligheidsregio's hem toch minimaal iedere drie maanden op te laden. Een accu loopt ook als je hem niet gebruikt langzaam leeg en kan daardoor beschadigen.
Voor de accu's van e-bikes en e-scooters adviseren de Veiligheidsregio's om deze jaarlijks te laten onderhouden, zodat ook ongeziene schade op tijd kan worden opgemerkt.
Gaat vaker mis
Het gaat de afgelopen dagen vaker mis met het opladen van accu's van e-bikes en e-scooters. Zo ontplofte de accu van een elektrische fiets dinsdagavond bij een huis aan de Griftstraat in Helmond. De accu zou die middag gekocht zijn en daarna in huis aan de lader zijn gelegd.
De accu van een fatbike vloog maandagavond in brand door kortsluiting en veroorzaakte brand in een huis aan de Bansingel in Oudenbosch. In een huis aan de Leunisdijk in Esch ontstond afgelopen weekend brand door een accu die in een bijgebouw aan de oplader lag.