Datalek bij gemeente Deurne na delen van 36.000 pagina's over paardenrijhal

De gemeente Deurne heeft dinsdag melding gemaakt van een datalek, omdat er documenten zijn verstrekt waar per ongeluk persoonsgegevens en privacygevoelige informatie in staan. Het gaat om documenten die zijn verstrekt aan Omroep Brabant en de lokale politieke partij Transparant Deurne, over de illegale bouw van een paardenrijhal.

Omroep Brabant diende ruim een jaar geleden een zogeheten Wet open overheid (Woo)-verzoek in, Transparant Deurne stelde een vergelijkbare vraag. De gemeente deed te lang over het behandelen daarvan en de rechtbank in Den Bosch legde een dwangsom op om de gemeente te bewegen vaart te maken met het verzoek van Omroep Brabant. Uiteindelijk moet de gemeente 2800 euro aan dwangsommen betalen aan de omroep. 180 kilo

Op 2 november verstuurde de gemeente de documenten. Het gaat om ongeveer 11 gigabyte aan pdf-bestanden van in totaal een kleine 36.000 pagina’s. Als die allemaal uitgeprint worden, komt dat neer op zo’n 180 kilo aan papier of een stapel van 3,5 meter hoog.

Illegaal gebouwd Omroep Brabant onderzoekt de zaak omdat de gemeente Deurne wist dat er illegaal werd gebouwd op het terrein van de overdekte paardenrijhal, maar niet ingreep. Horeca-onderneemster Leny van den Eijnden kocht de hal begin 2021. Ze was toen penningmeester van de politieke partij DOE!, die in de coalitie zat. De gemeente wist dat de bouw illegaal was, maar greep niet in. Sterker nog: de verantwoordelijke wethouder Helm Verhees ging in september 2022 in de net opgeleverde hal op de foto voor nieuwe collegefoto’s. Volgens een woordvoerder wist de wethouder toen niet dat hij in een illegale rijhal stond. In september 2025 besloot de gemeenteraad na veel gemor dat de paardenrijhal mag blijven staan.