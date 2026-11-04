Datalek bij gemeente Deurne na delen van 36.000 pagina's over paardenrijhal
De gemeente Deurne heeft dinsdag melding gemaakt van een datalek, omdat er documenten zijn verstrekt waar per ongeluk persoonsgegevens en privacygevoelige informatie in staan. Het gaat om documenten die zijn verstrekt aan Omroep Brabant en de lokale politieke partij Transparant Deurne, over de illegale bouw van een paardenrijhal.
Omroep Brabant diende ruim een jaar geleden een zogeheten Wet open overheid (Woo)-verzoek in, Transparant Deurne stelde een vergelijkbare vraag. De gemeente deed te lang over het behandelen daarvan en de rechtbank in Den Bosch legde een dwangsom op om de gemeente te bewegen vaart te maken met het verzoek van Omroep Brabant. Uiteindelijk moet de gemeente 2800 euro aan dwangsommen betalen aan de omroep.
180 kilo
Op 2 november verstuurde de gemeente de documenten. Het gaat om ongeveer 11 gigabyte aan pdf-bestanden van in totaal een kleine 36.000 pagina’s. Als die allemaal uitgeprint worden, komt dat neer op zo’n 180 kilo aan papier of een stapel van 3,5 meter hoog.
Illegaal gebouwd
Omroep Brabant onderzoekt de zaak omdat de gemeente Deurne wist dat er illegaal werd gebouwd op het terrein van de overdekte paardenrijhal, maar niet ingreep. Horeca-onderneemster Leny van den Eijnden kocht de hal begin 2021. Ze was toen penningmeester van de politieke partij DOE!, die in de coalitie zat.
De gemeente wist dat de bouw illegaal was, maar greep niet in. Sterker nog: de verantwoordelijke wethouder Helm Verhees ging in september 2022 in de net opgeleverde hal op de foto voor nieuwe collegefoto’s. Volgens een woordvoerder wist de wethouder toen niet dat hij in een illegale rijhal stond. In september 2025 besloot de gemeenteraad na veel gemor dat de paardenrijhal mag blijven staan.
Impact beperkt
Nadat de documenten digitaal zijn verzonden aan Omroep Brabant en Transparant Deurne, kwam de gemeente erachter dat er privacygevoelige en persoonsgegevens tussen staan. Omroep Brabant werd hierna gebeld door de gemeente en gaf aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Transparant Deurne zegde hetzelfde toe aan de gemeente.
De gemeente schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat daarmee de verdere verspreiding en mogelijke impact van het datalek zijn beperkt en de documenten niet verder toegankelijk zijn geweest voor het publiek.
Datalek gemeld
Deurne heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zegt dat er een extern onderzoek wordt gedaan. Dat onderzoek richt zich onder meer op de gevolgen van het lek en op maatregelen die nodig zijn, om de kans op herhaling te voorkomen.
Omroep Brabant gaat de kleine 36.000 pagina’s niet printen, maar is deze aan het lezen op een laptop. Het kan nog enige tijd duren voordat deze documenten zorgvuldig zijn bestudeerd en er iets gezegd kan worden over mogelijke belangenverstrengeling bij de illegale paardenrijhal.