Buurt geschrokken van ijzerdraad over fietspaden: vrouw gevallen

Buurtbewoners van de wijk Maaspoort in Den Bosch zijn flink geschrokken nadat afgelopen weekend op twee locaties ijzerdraden over fietspaden waren gespannen. Een vrouw kwam daardoor ten val en liep enkele schrammen op. "Het is levensgevaarlijk. Voor hetzelfde geld vallen er doden", reageert een buurtbewoner.

In de avond ging het rond 19.45 uur toch mis. Bij de fietsbrug aan de Hengmeng viel een vrouw doordat er ook daar meerdere ijzerdraden hingen. Daarbij liep ze enkele schrammen op.

Op zaterdagmiddag 31 oktober werden er ijzerdraden tussen twee lantaarnpalen gespannen op de Sluisweg ter hoogte van de Harmoniepolder. Volgens een bewoner zou iemand meer dan tien keer op en neer zijn gelopen met de ijzerdraad. Een alerte automobilist ontdekte de draad op tijd, voordat er ongelukken gebeurden.

Alertheid

Buurtbewoners maken zich zorgen over de situatie. "Je moet er niet aan denken als je daar met je kleine fietst", zegt een man die regelmatig door de wijk fietst. Een andere man, die iets verderop woont, zegt extra op te letten na de incidenten. "Als mijn kinderen naar school moeten fietsen, zeg ik dat ook tegen ze.”

Een vrouw is ook niet te spreken over dit soort situaties. "Ik ga ervan uit dat het een kwajongensstreek is en dat ze niet overzien wat de gevolgen kunnen zijn, zal ik maar zacht uitdrukken", zegt ze.

Al langer onrustig

Volgens meerdere buurtbewoners staat de wijk al langer onder spanning vanwege overlast door groepen jongeren. Ze maken lawaai, zorgen voor een onprettig gevoel en gedragen zich intimiderend.

Een vrouw vertelt dat jongeren regelmatig tegen haar deur schoppen en op haar raam kloppen. "Daarom heb ik een deurbel met camera aangeschaft", zegt ze. Een andere vrouw in de straat zegt ook dat er op haar raam wordt geklopt en dat er met eieren wordt gegooid.

De politie kan er niet meer over zeggen dan dat ze bekend is met de overlast en ze van de incidenten met ijzerdraad heeft gehoord.