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BRABANT VANDAAG

Een elektrische fiets hang je beter niet onbewaakt aan de lader

Aangepast

Je elektrische fiets even in het schuurtje aan de lader leggen, zodat je daarna weer een flinke fietstocht kunt maken. En dan staat ineens de boel in brand. In Helmond gebeurde het dinsdagavond. Eerder deze week ging het ook mis in Esch en Oudenbosch. Fietsenmakers waarschuwen: hang de accu niet zomaar onbewaakt aan de lader.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

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