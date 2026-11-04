Drama Tarwekamp: zo verloopt de eerste dag van de rechtszaak

Wraak nemen op je ex en daarmee een vreselijk drama veroorzaken. De rechter buigt zich vanaf vandaag over de verwoestende explosie in een flat aan de Tarwekamp in Den Haag in december 2024. Zes mensen overleefden die niet en meerdere anderen raakten zwaargewond. Het spoor leidde al snel naar Brabant: Moshtag B. uit Roosendaal zou het brein achter de aanslag zijn. Samen met drie andere Brabanders moet hij zich nu verantwoorden.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet