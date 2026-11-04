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BRABANT VANDAAG

36 jaar na de moord moet deze nieuwe techniek leiden tot een doorbraak

Aangepast

De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) moet na bijna 36 jaar leiden tot een doorbraak in de onopgeloste moord op het meisje van Teteringen. Er was al een reconstructiefoto, maar dankzij nieuwe technieken zijn er nu ook bewegende beelden. Het onbekende meisje werd bijna 36 jaar geleden dood gevonden in een bos, maar wie zij is, blijft nog altijd een raadsel.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

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