Deze slimme rattenval moet afrekenen met overlast in Geldrop-Mierlo

Als je ze eenmaal hebt, kom je er niet zo makkelijk meer van af: ratten. En die beestjes kunnen ook voor flink wat problemen zorgen. In de gemeente Geldrop-Mierlo weten ze daar alles van. Daarom hebben ze daar nu slimme rattenvallen geplaatst. En die lijken nog te werken ook.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet