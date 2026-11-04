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Deze slimme rattenval moet afrekenen met overlast in Geldrop-Mierlo
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Als je ze eenmaal hebt, kom je er niet zo makkelijk meer van af: ratten. En die beestjes kunnen ook voor flink wat problemen zorgen. In de gemeente Geldrop-Mierlo weten ze daar alles van. Daarom hebben ze daar nu slimme rattenvallen geplaatst. En die lijken nog te werken ook.
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