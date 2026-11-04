Navigatie overslaan
Ontdek
BRABANT VANDAAG

Deze slimme rattenval moet afrekenen met overlast in Geldrop-Mierlo

Aangepast

Als je ze eenmaal hebt, kom je er niet zo makkelijk meer van af: ratten. En die beestjes kunnen ook voor flink wat problemen zorgen. In de gemeente Geldrop-Mierlo weten ze daar alles van. Daarom hebben ze daar nu slimme rattenvallen geplaatst. En die lijken nog te werken ook.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Meer zien van Brabant Vandaag?

Brabant Vandaag is dagelijks te zien om half 6 op Omroep Brabant.

De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.