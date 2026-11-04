Iedereen heeft wel iets in huis van de jarige HEMA

Na 100 jaar is de HEMA niet meer weg te denken uit de winkelstraat. En hoewel het van oorsprong een Amsterdams bedrijf is, heeft het warenhuis inmiddels een Brabants tintje. Sinds de overname in 2021 maakt HEMA deel uit van de Jumbo-familie uit Veghel. Maar eigenlijk hoort de winkel een beetje bij ons allemaal, want iedereen heeft wel iets van de HEMA in huis.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet