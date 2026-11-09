Zo bereidt Grave zich voor op de komst van duizenden sinterklaasfans
De historische straten van Grave stromen zaterdag 14 november vol met mensen die Sinterklaas willen verwelkomen. De gemeente verwacht ongeveer 17.000 bezoekers bij de landelijke intocht. Hoe bereidt de gemeente zich voor op deze mensenmassa?
De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, maakte eind februari bekend dat de landelijke sinterklaasintocht dit jaar in Grave is. Op de dag van de intocht trekken mensen massaal naar het vestingstadje aan de Maas om Sint en zijn Pieten in levende lijve te zien.
Achter de schermen
Zo’n intocht organiseer je niet zomaar. De voorbereidingen zijn daarom meteen na de bekendmaking gestart. “Voor de zomer waren het nog veel werkzaamheden achter de schermen. Na de zomervakantie werden deze werkzaamheden steeds zichtbaarder voor de buitenwereld en werd het hierdoor ook intensiever”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Denk aan een verkeers- en vervoersplan, een veiligheidsplan, de voorbereiding van de versiering en het regelen van parkeerplaatsen.
De opbouw in de stad zelf start maandag. Dat gebeurt in fases. Zo wordt de route ingericht, worden voorzieningen en wegbewijzering geplaatst en wordt de stad versierd. Ook maakt de gemeente de laatste afspraken met inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid.
Smalle straten
De verwachte 17.000 bezoekers moeten allemaal een plek krijgen in de historische binnenstad met smalle straten. De gemeente ziet het als de grootste uitdaging om dat veilig en fijn te laten verlopen.
Land van Cuijk neemt daarom verschillende maatregelen om de drukte in goede banen te leiden. “Denk aan afzettingen, verkeersmaatregelen en extra voorzieningen voor bezoekers”, zegt de woordvoerder. Ook helpt een evenementenbureau dat al jaren betrokken is bij de landelijke sinterklaasintocht.
Extra bussen
Verder komen er zo’n vierduizend extra parkeerplaatsen net buiten de binnenstad. Volgens de gemeente blijkt uit het verkeersplan dat dit aantal genoeg is. Vanaf de parkeerplaatsen rijden pendelbussen en tussen Nijmegen en Grave rijden extra bussen.
Aan de organisatie van dit alles hangt ook een prijskaartje: de gemeente heeft een half miljoen euro vrijgemaakt voor de landelijke intocht.
Op de tijdlijn hieronder lees je hoe alle voorbereidingen zijn verlopen.
Lees hier alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.
Sinterklaasintocht Grave
Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk.
Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Bekijk hier wat je allemaal kunt verwachten.
Hier lees je alle verhalen over de landelijke sinterklaasintocht in Grave.