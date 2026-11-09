Zo bereidt Grave zich voor op de komst van duizenden sinterklaasfans

De historische straten van Grave stromen zaterdag 14 november vol met mensen die Sinterklaas willen verwelkomen. De gemeente verwacht ongeveer 17.000 bezoekers bij de landelijke intocht. Hoe bereidt de gemeente zich voor op deze mensenmassa?

De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, maakte eind februari bekend dat de landelijke sinterklaasintocht dit jaar in Grave is. Op de dag van de intocht trekken mensen massaal naar het vestingstadje aan de Maas om Sint en zijn Pieten in levende lijve te zien.

Achter de schermen

Zo’n intocht organiseer je niet zomaar. De voorbereidingen zijn daarom meteen na de bekendmaking gestart. “Voor de zomer waren het nog veel werkzaamheden achter de schermen. Na de zomervakantie werden deze werkzaamheden steeds zichtbaarder voor de buitenwereld en werd het hierdoor ook intensiever”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Denk aan een verkeers- en vervoersplan, een veiligheidsplan, de voorbereiding van de versiering en het regelen van parkeerplaatsen.

De opbouw in de stad zelf start maandag. Dat gebeurt in fases. Zo wordt de route ingericht, worden voorzieningen en wegbewijzering geplaatst en wordt de stad versierd. Ook maakt de gemeente de laatste afspraken met inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid.