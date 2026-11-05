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LIVE 112-nieuws | Fatbike in stukken door harde aanrijding, bestuurder gewond aan zijn been | Vrachtwagen en scooter botsen op elkaar, bestuurder lichtgewond
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Liveblog
10:34
Fatbike in stukken door harde aanrijding, bestuurder gewond aan zijn been
Een fatbike is donderdagochtend in tweeën gebroken na een botsing aan de Dongenwijkdreef in Tilburg. De fiets botste op een auto bij een oversteekplaats. De fietser raakte gewond aan zijn been.
09:40
Vrachtwagen en scooter botsen op elkaar, bestuurder lichtgewond
Een scooterrijder is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de Konijnenberg in Breda. De bestuurder van de scooter is daarbij lichtgewond geraakt. De vrachtwagen stond geparkeerd.
08:43
Traumahelikopter geland voor botsing op kruising in Breda
Bij een botsing op de kruising tussen de Heerbaan met de Tilburgseweg in Breda is iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen een busje en een auto. Er is een traumahelikopter geland.
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