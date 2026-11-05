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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Fatbike in stukken door harde aanrijding, bestuurder gewond aan zijn been | Vrachtwagen en scooter botsen op elkaar, bestuurder lichtgewond

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

10:34

Fatbike in stukken door harde aanrijding, bestuurder gewond aan zijn been

Een fatbike is donderdagochtend in tweeën gebroken na een botsing aan de Dongenwijkdreef in Tilburg. De fiets botste op een auto bij een oversteekplaats. De fietser raakte gewond aan zijn been.

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09:40

Vrachtwagen en scooter botsen op elkaar, bestuurder lichtgewond

Een scooterrijder is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de Konijnenberg in Breda. De bestuurder van de scooter is daarbij lichtgewond geraakt. De vrachtwagen stond geparkeerd. 

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08:43

Traumahelikopter geland voor botsing op kruising in Breda

Bij een botsing op de kruising tussen de Heerbaan met de Tilburgseweg in Breda is iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen een busje en een auto. Er is een traumahelikopter geland.

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