Frustrerende avond voor Sven Mijnans en PSV: 'Eén moment kost ons de kop'

PSV miste woensdagavond flink wat kansen in de Champions Leaguewedstrijd tegen Club Brugge. Zo ook Sven Mijnans: "In mijn hoofd zat die er al in. Misschien moet ik de bal de volgende keer in de kruising schieten." Al kan dat ook aan kwaliteit liggen volgens Peter Bosz. PSV liet veel ruimte in de verdediging, waarbij vooral de term 'restverdediging' vaak viel op de persconferenties van Mijnans en Peter Bosz na de wedstrijd.

Zelf kreeg Mijnans ook enkele grote kansen, zo ook net na rust. "De laatste bal op de penaltystip, in mijn hoofd zat die er al in." Dat is volgens Mijnans ook het verschil tussen de Eredivisie en de Champions League. "Misschien moet ik ‘m dan in de kruising schieten, want nu pakt de keeper de bal op miraculeuze wijze."

“Frustrerende avond. We moeten gewoon meer goals maken", zei Mijnans kort maar krachtig na de wedstrijd. PSV schoot 27 keer, maar scoorde slechts één keer . "Het begint bij kansen creëeren en dat zag er vandaag goed uit. Maar je moet gewoon de bal binnenschieten en daar moet je individueel naar kijken."

Ligt niet aan Eredivisie

Peter Bosz is het daar niet helemaal mee eens. "Ik vind dat wij niet te negatief over onze Eredivisie moeten doen. Als wij een wedstrijd verliezen in de Champions League, komt dat door het niveau van de Eredivisie, maar dat vind ik helemaal niet." Volgens hem zijn er andere redenen dat kansen gemist worden. "Dat ligt vaak aan de handelingssnelheid en daar trainen we op. Maar voor Mijnans is dit ook zijn eerste jaar bij ons en op dit niveau."

"Het zal ongetwijfeld met kwaliteit te maken hebben en ook een beetje met geluk, maar ik denk dat 4-3 ook had gekund", vindt Bosz. "Als ik mijn geld op één team zou moeten inzetten dan was dat de onze. Maar dan was ik het nu kwijt geweest. De kansen creëerden we wel, maar dat ze er niet ingaan, is soms niet uit te leggen. "

Restverdediging

Maar hoe kan het dan dat PSV alsnog de wedstrijd verliest? “We moeten wel de restverdediging goed in de gaten blijven houden en dat was niet goed geregeld bij de 1-2", vindt Mijnans. "Dat ene moment kost ons de kop." Bosz gaat daarop door. "Je restverdediging organiseer je als je aan de bal bent, niet als je verliest."

Carlos Forbs was de gevaarlijkste man aan de kant van Club Brugge. De oud-Ajacied maakte de winnende goal. Filip Kostić had het zwaar tegen de buitenspelers, maar Bosz koos ervoor om hem te laten staan. "Ik heb Ruben van Bommel en Ivan Perišić in de rust van kant laten wisselen zodat Perišić de linkerflank kon ondersteunen in de verdediging."

Niet bang

En dus moet PSV nog wat punten verzamelen aangezien het nu op de helft van de League Phase van de Champions League op vier punten staat. Real Madrid is de volgende tegenstander. Maar angst is er niet bij de coach. “Ik ben nooit bang. Wat heb je daaraan? Ik zeg dat we daar punten gaan halen. Als we bang zouden zijn, zouden we ook niet zo spelen.”