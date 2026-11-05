De polonaise haalt het Binnenhof, carnaval krijgt een ambassadeur

In Brabant weten we allang: carnaval is geen bijzaak, maar een hoofdzaak. Ook in het doorgaans zo serieuze Den Haag lijkt dat besef nu door te dringen. Vanaf donderdag krijgt het volksfeest een plekje op het rode pluche. CDA-Kamerlid Inge van Dijk uit Gemert wordt dan om, hoe kan het ook anders, elf minuten over elf benoemd tot de allereerste ambassadeur van het Brabantse carnaval.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Inge werd begin dit jaar benaderd door de Brabantse Carnavals Federatie. "Ze vonden dat Den Haag wel iets meer Brabants carnaval kon gebruiken en waren op zoek naar een ambassadeur. Tegen zo'n ontzettende eervolle taak kun je natuurlijk geen nee zeggen", vertelde ze donderdagochtend opgetogen bij het Radio 1 Journaal.

Inge is zelf ook een liefhebster van het fijnfisjenie. "Ik ben opgegroeid in de Peel, en daar wordt het carnaval je met de paplepel ingegoten. Dat begon al op de basisschool. De jaarlijkse optocht, feest vieren met de buurtvereniging en het tonpraoten, het hoort er allemaal bij."

"De brij aan regels wordt steeds onoverzichtelijker."

Of de politici dan daadwerkelijk in polonaise gaan in de Tweede Kamer? Zover zal het niet komen. "In Brabant zijn we trots op deze feestelijke cultuur, maar tegelijkertijd zien we dat veel carnavalsverenigingen tegen problemen aanlopen als het gaat om regelgeving en vergunningen, het tekort aan vrijwilligers en de organisatie van een evenement", vertelt het Kamerlid. "De brij aan regels wordt steeds onoverzichtelijker. Met mijn nieuwe functie zorg ik ervoor dat deze onderwerpen ook in Den Haag onder de aandacht worden gebracht." Als feestambassadeur wil Inge de regelgeving voor carnavalsevenementen eenvoudiger maken. "Zodat carnaval ook in de toekomst een feestje blijft zonder al te veel administratieve rompslomp. En dat de vrijwilligers kunnen blijven doen waar hun hart ligt: een mooi carnavalsfeest bouwen voor de inwoners. We moeten echt voorkomen dat mensen de handdoek in de ring gooien."

"Ik heb heel wat feesten gemist, omdat ik gewoon moet werken."