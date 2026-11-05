Populair zomerevenement Parkies dreigt na 25 jaar nu echt te verdwijnen

Zwoele zomeravonden, gratis livemuziek en duizenden bezoekers in het Valkenbergpark. Al zo'n 25 jaar is Parkies op dinsdagavonden in juli en augustus een begrip in Breda. Maar daar dreigt definitief een einde aan te komen. Organisator Jasper Hijlkema wil uiterlijk voor carnaval duidelijkheid van de gemeente om het goed te kunnen organiseren. Anders lijkt het doek te vallen. "We doen het graag, maar niet ten koste van alles."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Afgelopen juni maakte de organisatie bekend dat Parkies deze zomer niet zou doorgaan. De kosten waren te hoog en de financiële risico's te groot. Hijlkema sprak toen nog hoopvol over een terugkeer in 2027. "Het is geen goodbye, maar een tot ziens", zei hij destijds. Vijf maanden later is die terugkeer allerminst zeker. Opvallend is dat Hijlkema pas vrijdag voor het eerst met wethouder Joek van Pul om tafel zit. Eigenlijk zou hij al veel eerder een gesprek hebben met diens voorganger Arnoud van Vliet, maar die afspraak ging niet door. "We hebben wat steun nodig van de gemeente om het te kunnen doen."

"Als de gemeente iets meebeweegt, zou het allemaal wel kunnen kloppen."

Het belangrijkste struikelblok is de verlaging van de gemeentelijke subsidie. Parkies kreeg voorheen 37.500 euro, maar dat bedrag is voorlopig teruggebracht naar 22.500 euro. Een vermindering van 40 procent. Daar komt bij dat de kosten voor gemeentelijke dienstverlening, zoals schoonmaak en vergunningverlening, zijn gestegen. Volgens Hijlkema komt de financiële klap daardoor uiteindelijk neer op een halvering van de steun.

Hij wil dat de subsidieverlaging op zijn minst gedeeltelijk wordt teruggedraaid. "Dat geld hebben we nodig om überhaupt te kunnen voldoen aan de eisen van de gemeente. En dan heb je het nog niet eens over het organiseren van het evenement zelf."

Brand Parkies in Breda dreigt te verdwijnen (Foto: Henk Voermans).

Ook de voorgestelde verhoging van de evenementenleges baart hem zorgen. Die is voorlopig bevroren, maar volgens zijn berekening zouden de vergunningskosten stijgen van ongeveer 4.000 naar 10.000 euro. Hij begrijpt niet waarom de vergunningverlening zoveel moet kosten. "Ons draaiboek is grotendeels een kopie van het jaar ervoor. Dat wordt op een paar punten aangepast." Hij vraagt zich af waarom de gemeente daar volgens zijn berekening ruim twintig dagen ambtelijke tijd voor nodig heeft. Ondertussen zoekt de organisatie naar nieuwe partners en zijn er al gesprekken gaande. Maar zonder medewerking van de gemeente wordt het moeilijk. "Als de gemeente iets meebeweegt, dan zou het allemaal wel kunnen kloppen. Maar we moeten echt het gevoel hebben dat ze willen."

" We willen gewoon duidelijkheid."

Volgens Hijlkema staat er meer op het spel dan een reeks gratis concerten. Parkies trekt in Breda gemiddeld zo'n 6.000 bezoekers per avond. Jong en oud ontmoeten elkaar in het Valkenbergpark, vaak zonder vooraf iets af te spreken. "In een tijd met toenemend individualisme denk ik dat juist Parkies mensen verbindt en samenbrengt", zegt hij. Hij vreest dat Breda steeds meer van zulke laagdrempelige evenementen kwijtraakt. "Als iets helemaal weg is, dan komt het ook niet meer terug. In ieder geval niet in de vorm die het had."

Jasper Hijlkema (foto: privé).