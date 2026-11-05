26 jaar geëist tegen Marlon B. na moord op ex: 'Kinderen hebben levenslang'

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep 26 jaar gevangenisstraf geëist tegen Marlon B. (45) uit Hoogeloon voor de moord op zijn ex-vriendin Silvana Heber (36). Volgens de advocaat-generaal heeft Marlon de moord zorgvuldig voorbereid en probeert hij met zijn verklaringen vooral zijn eigen straf te verlagen. "Hij heeft iedereen om de tuin geleid."

Marlon werd in februari 2024 door de rechtbank veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Die straf vindt hij te hoog en daarom ging hij in hoger beroep. Maar volgens het Openbaar Ministerie verdient hij juist een zwaardere straf.

Ruzie in bed

De advocaat-generaal liet donderdag bij het gerechtshof in Den Bosch weinig heel van de nieuwe verklaring van Marlon. Die vertelde eerder op de dag voor het eerst uitgebreid hoe hij Silvana in november 2022 om het leven bracht. Volgens Marlon gebeurde dat tijdens een ruzie in bed, waarbij hij zijn zelfbeheersing verloor en een kussen op haar gezicht drukte. Hij erkende ook dat hij drie dagen eerder al een graf voor haar had gegraven, maar hield vol dat hij niet had gepland om haar te doden.

De advocaat-generaal geloofde daar helemaal niets van. Uit het navigatiesysteem van Marlons Mercedes blijkt dat hij in de weken voor de moord herhaaldelijk naar de afgelegen plek bij Vessem reed waar Silvana later werd begraven. Alleen al tussen 6 en 19 november bezocht hij die plek volgens de advocaat-generaal minstens zeven keer. Vaak gebeurde dat in het donker en zonder zijn telefoon mee te nemen.

Ervaren judoka

Het graf was anderhalve meter diep en volgens het Openbaar Ministerie moet daarvoor ongeveer dertien volle kruiwagens grond zijn weggehaald. Dat kan onmogelijk zijn gebeurd tijdens de korte bezoeken waarover Marlon verklaarde. Volgens de advocaat-generaal stond het plan om Silvana te vermoorden daarom al veel eerder vast. In ieder geval op woensdag 16 november, toen Marlon naar eigen zeggen begon te graven.

Silvana werd ergens in de nacht van 18 op 19 november 2022 vermoord in haar eigen huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. De vier jonge kinderen van het samengestelde gezin waren thuis. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Marlon haar gewurgd en gesmoord met een kussen. Extra kwalijk, volgens de advocaat-generaal, omdat Marlon als ervaren judoka wist hoe hij geweld kon toepassen.