26 jaar geëist tegen Marlon B. na moord op ex: 'Kinderen hebben levenslang'
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep 26 jaar gevangenisstraf geëist tegen Marlon B. (45) uit Hoogeloon voor de moord op zijn ex-vriendin Silvana Heber (36). Volgens de advocaat-generaal heeft Marlon de moord zorgvuldig voorbereid en probeert hij met zijn verklaringen vooral zijn eigen straf te verlagen. "Hij heeft iedereen om de tuin geleid."
Marlon werd in februari 2024 door de rechtbank veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Die straf vindt hij te hoog en daarom ging hij in hoger beroep. Maar volgens het Openbaar Ministerie verdient hij juist een zwaardere straf.
Ruzie in bed
De advocaat-generaal liet donderdag bij het gerechtshof in Den Bosch weinig heel van de nieuwe verklaring van Marlon. Die vertelde eerder op de dag voor het eerst uitgebreid hoe hij Silvana in november 2022 om het leven bracht. Volgens Marlon gebeurde dat tijdens een ruzie in bed, waarbij hij zijn zelfbeheersing verloor en een kussen op haar gezicht drukte. Hij erkende ook dat hij drie dagen eerder al een graf voor haar had gegraven, maar hield vol dat hij niet had gepland om haar te doden.
De advocaat-generaal geloofde daar helemaal niets van. Uit het navigatiesysteem van Marlons Mercedes blijkt dat hij in de weken voor de moord herhaaldelijk naar de afgelegen plek bij Vessem reed waar Silvana later werd begraven. Alleen al tussen 6 en 19 november bezocht hij die plek volgens de advocaat-generaal minstens zeven keer. Vaak gebeurde dat in het donker en zonder zijn telefoon mee te nemen.
Ervaren judoka
Het graf was anderhalve meter diep en volgens het Openbaar Ministerie moet daarvoor ongeveer dertien volle kruiwagens grond zijn weggehaald. Dat kan onmogelijk zijn gebeurd tijdens de korte bezoeken waarover Marlon verklaarde. Volgens de advocaat-generaal stond het plan om Silvana te vermoorden daarom al veel eerder vast. In ieder geval op woensdag 16 november, toen Marlon naar eigen zeggen begon te graven.
Silvana werd ergens in de nacht van 18 op 19 november 2022 vermoord in haar eigen huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. De vier jonge kinderen van het samengestelde gezin waren thuis. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Marlon haar gewurgd en gesmoord met een kussen. Extra kwalijk, volgens de advocaat-generaal, omdat Marlon als ervaren judoka wist hoe hij geweld kon toepassen.
Kinderen in onzekerheid
Na de moord bracht hij haar lichaam naar het eerder gegraven graf. Vervolgens deed hij tegenover de kinderen alsof hun moeder gewoon was vertrokken. Hij dekte de tafel en ging met zijn zoons naar de voetbalclub. Volgens de advocaat-generaal hield Marlon de kinderen daarmee doelbewust in onzekerheid over het lot van Silvana.
Ook probeerde hij sporen uit te wissen door kleren van Silvana en poetsdoeken in de wasmachine te stoppen en haar telefoon te verstoppen.
Schuld bij Silvana
De advocaat-generaal vindt dat Marlon ook tijdens het hoger beroep geen geloofwaardig verhaal heeft verteld. Zijn verklaring zou vooral bestaan uit informatie die hem goed uitkomt. Volgens haar is het een "opportunistische poging om er zelf beter uit te komen", zoals ook de moeder van Silvana in haar spreekrecht zei. Ook verweet ze Marlon dat hij de schuld gedeeltelijk bij Silvana legt door te vertellen over ruzies en een opmerking die zij zou hebben gemaakt dat hij zijn kinderen zou kwijtraken.
Volgens de advocaat-generaal is er geen psychische stoornis vastgesteld die zijn handelen kan verklaren of zijn straf zou moeten verminderen. De belangrijkste vraag is volgens haar bovendien nog altijd onbeantwoord: waarom moest Silvana dood?
'Kinderen hebben levenslang'
Bij het bepalen van de straf weegt het Openbaar Ministerie zwaar mee dat Silvana een jonge moeder was, dat de moord volgens justitie langdurig was voorbereid en dat de kinderen thuis waren toen hun moeder werd gedood. Ook het gedrag van Marlon na de moord en zijn verklaringen tijdens de rechtszaken rekent de advocaat-generaal hem zwaar aan.
Silvana's twee dochters waren destijds 10 en 13 jaar oud en zijn hun moeder kwijt. Ook de twee zoons (toen 4 en 7) van Marlon verloren volgens de nabestaanden een belangrijke moederfiguur. "Zij hebben levenslang", zei de advocaat-generaal over de gevolgen voor de kinderen en andere nabestaanden. Volgens haar heeft Marlon met zijn nieuwe verklaring de hoop van de familie op antwoorden opnieuw de grond ingeboord.
Volgens de advocaat van Marlon wilde hij juist dit hoger beroep gebruiken om openheid van zaken te geven. Volgens hem is het niet zo duidelijk dat B. het plan had om Silvana te vermoorden. Volgens wil het graven van een graf nog niet zeggen dat hij haar ook echt wilde vermoorden.
De uitspraak is op 19 november.
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