Dakloos stel krijgt auto cadeau van TikTokker: 'We moeten elkaar helpen'

Een Tiktokker wil zijn auto aan het dakloze stel schenken die dinsdag hun auto waar ze in woonden verloren. De auto brandde helemaal uit, waardoor is nog niet bekend. "We moeten elkaar een beetje helpen toch?", zegt Tiktokker Hercules. Vrijdagavond zou hij de auto al kunnen overdragen.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het stel gebruikte de auto als woonplek. Hercules, zoals hij genoemd wil worden, zag het verdrietige voorval op Tiktok voorbij komen. "Ik vond het echt heel sneu toen ik het zag. Toen dacht ik weet je als ik die mensen blij kan maken met mijn oude auto dan doe ik dat gewoon." Zelf kocht hij laatst een nieuwe, en daarom besloot hij zijn huidige weg te doen. "Die kwam ook niet meer door de APK. Ik had geen zin om dat op te lossen, maar als de wagen toch vooral gebruikt wordt om mee stil te staan dan is ie perfect", licht hij toe.

"Voor deze mensen betekent het meer."

Het hele feest leek in eerste instantie niet door te gaan. Zijn auto was namelijk al verkocht. Gelukkig voor het dakloze stel kwamen de kopers niet opdagen en ging de verkoop niet meer door. "Daar ben ik wel blij mee want ik schenk de auto graag aan hen. Kijk iedereen kan wel een paar honderd euro extra gebruiken. Maar voor deze mensen betekent het meer. Dus waarom niet?" Zelf komt hij ook uit een arm gezin. "Ik weet hoe het is, dus ik help ze graag." Maar nu moet hij de nieuwe eigenaren uit Tilburg nog zien te bereiken. "Ik kom zelf uit Nijmegen en heb geen contactgegevens. Ze moeten natuurlijk wel weten dat ik een auto voor ze heb."

De auto die Hercules gaat geven (eigen foto).