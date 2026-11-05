Goed nieuws voor carnavalsliefhebbers in Tilburg: Elf-Elf kan doorgaan

Carnavalsliefhebbers in Tilburg kunnen opgelucht ademhalen, want Elf-Elf gaat door. De gemeente, Carnavalsstichting Tilburg (CST) en de horeca zijn er na verschillende gesprekken samen uitgekomen. Daardoor kan het carnavalsseizoen volgende week woensdag officieel worden afgetrapt in de Tilburgse binnenstad. Mét jongeren op de pleinen.

Belangrijk om daarbij te benoemen vindt de burgemeester dat het gaat om een pilot. "We zullen er ongetwijfeld van leren om het de editie hierna nog beter te doen."

De gemeente, CST en de horeca hebben daarover wel afspraken gemaakt. Daaruit blijkt onder andere dat carnaval open en inclusief moet zijn. Maar de veiligheid van bezoekers staat voorop. Er moet kunnen worden gehandhaafd als het onveilig dreigt te worden. De gemeente gaat daarbij met buddy's werken, dat zijn mensen op het terrein die de veiligheid in de gaten houden.

Veilig openbaar carnaval

Om de veiligheid te waarborgen, mogen jongeren geweigerd worden, iets wat in eerder op een boete van 2500 euro per jongere kon rekenen. "Maar dat doen we nooit alleen omdat iemand minderjarig is", legt de burgemeester uit. "Alleen jongeren die alcohol gedronken hebben, onveilig gedrag vertonen of andere overlast veroorzaken, worden verwijderd."

De verantwoordelijkheid daarvoor komt niet alleen meer bij de horeca te liggen. De gemeente neemt pakt de verantwoordelijkheid buiten de terrein.

De horeca en CST zijn blij met de afspraken. "We zorgen er op deze manier voor dat we traditioneel, openbaar carnaval veilig houden", stelt Martijn de Bont van CST. Daar sluit horecaman Jaap van Ham zich bij aan: "Dit hebben we schouder aan schouder bedacht en voelt niet gedwongen. We hebben nu alle handvaten om een prachtig Elf-Elf te vieren waar veiligheid voorop staat."

Twijfel over Elf-Elf in Tilburg

Het feest in Kruikenstad stond op losse schroeven, omdat horeca en gemeente het niet eens waren over het weigeren van minderjarigen. De gemeente zou een boete van 2500 euro per geweigerde jongere op kunnen leggen. Maar de horeca wil mensen kunnen weigeren om de veiligheid te waarborgen. "Het gaat om de veiligheid. Jongeren komen beschonken aan en vormen in zo'n menigte een gevaar voor zichzelf en hun omgeving", zei horecaondernemer Alex Boonmann eerder.

Na de gesprekken van deze week kwamen de betrokken partijen er wel uit. Daardoor verandert Tilburg volgende week woensdag weer in Kruikenstad voor de officiële aftrap van het carnavalsseizoen en de bekendmaking van de Prins van Kruikenstad.