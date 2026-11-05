Vluchten Eindhoven Airport geannuleerd, geen bezetting verkeersleiding

Alle vluchten naar Eindhoven Airport zijn voor donderdagavond vanaf kwart voor 8 geannuleerd. Ook landen er tijdelijk geen vliegtuigen tussen vijf en halfzes vanmiddag. Er zijn problemen met de bezetting van de militaire radarluchtverkeersleiding op Schiphol-Oost.

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Waarschijnlijk gaat het om tien landende vliegtuigen. Volgens een woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven kunnen opstijgende vliegtuigen nog wel vertrekken. "Dit is heel vervelend", vertelt een woordvoerder van Eindhoven Airport.

Radarluchtverkeerleiding op Schiphol-Oost

Eindhoven Airport maakt gebruik van het militaire vliegveld in Eindhoven. De luchtverkeerstoren is onderdeel van die vliegbasis. Maar voordat deze vliegtuigen op de radar van de luchtverkeerstoren in Eindhoven verschijnen, worden ze eerst begeleid door de radarluchtverkeersleiding op Schiphol-Oost.

De problemen van donderdag bij Eindhoven Airport kunnen vrijdagochtend opnieuw voor problemen zorgen. Transavia heeft een aantal vliegtuigen gestationeerd bij Eindhoven Airport.

Later toch beperkt vliegverkeer mogelijk

Deze vliegtuigen kunnen door de problemen donderdagavond niet meer terugkeren naar Eindhoven. Daardoor is de kans groot dat er ook vrijdagochtend nog problemen zijn op Eindhoven Airport.

Later lieten Eindhoven Airport en de vliegbasis weten dat er mogelijk vanavond toch beperkt vliegverkeer mogelijk is op het vliegveld.